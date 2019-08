2019 első félévének aukciós eredményei, tendenciái - a Nyúlon túl

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Jeff Koons, Rabbit, 1986, a LIDA ügynökség kampányának jelmondatával (kép forrása: Prolific London)

Új "klasszikusok" keresése, élre törő Monet és meggyőző növekedést mutató kortárs szegmens - néhány gondolat az Artprice tanulmányából. Az idei első félévben a globális képzőművészeti aukciós forgalom 2018 első félévéhez képest 17,4 %-kal csökkent, 6,98 milliárd dollár volt. Az összesített árindex viszont 5%-kal nőtt, tehát a piac szűküléséről és az árak emelkedéséről beszélhetünk. Még mindig nagy a kereslet a múzeumi minőségű műtárgyak iránt, azonban ezeket egyre nehezebb előkeríteniük az aukciósházaknak. A tavalyi első félév számait jócskán megnyomta az egyesek által az évszázad árverésének tartott Rockefeller-aukció, amelynek az összbevétele 646 millió dollár volt úgy, hogy összesen 44 tételt adtak el.

Globális aukciós forgalom 2009 óta (H1: első félév, H2: 2. félév). Forrás: artprice.com

A 100 millió dollár felett értékesített alkotások jelentősen befolyásolják a piac egészét. 2018 első felében egy Picasso- és egy Modigliani-festmény is megugrotta ezt a küszöböt, most viszont csak Monet fentebb említett munkája. Beszédes adalék, hogy egészen más számokat kaptunk volna (főleg a francia piac), ha a padláson talált, Caravaggionak attribuált Judit lefejezi Holofernészt című festményt a tervezett toulouse-i aukción adták volna el, nem pedig az árverés előtt két nappal privát ügyletként.

Top 10 aukciós eredmény 2019 első felében. Forrás: artprice.com

Továbbra is a modern művészeté vezető szerep a globális aukciós piacon, azonban idén eddig a szokottnál kevésbé hangsúlyos. A modern mesterművek hiánya más alkotók és periódusok felé terelte a vásárlókat. Amint már említettük, sikeres félévet zárt Monet, 27 munkáját kínálták eladásra, ennek több mint a 85%-a el is kelt, összesen 251 millió dollárért. Ezzel az impresszionista festő 2019 első felének a legjobban teljesítő művésze, megelőzve Picassót és Zao Wou-Kit is. Kazlak című festménye pedig a legmagasabb áron aukcionált mű idén. Az Artprice meglepőnek nevezi több posztimpresszionista festő, pl. Paul Signac, Gustave Caillebotte és Pierre Bonnard új aukciós rekordját. Az amerikai piacon hiányoztak az igazán nagy nevekhez tartozó mesterművek, például Warhol, Basquiat és Pollock fontosabb munkái. Így aztán a figyelem más meghatározó alkotók felé fordult. Robert Rauschenberg Buffalo II. című műve 88,8 millió dollárért kelt el a Christie's-nél, jócskán túlszárnyalva a ház várakozásait. Új rekord született a költő és festő Marsden Hartley esetében. A 2010-ben elhunyt Louise Bourgeois hatalmas Pókja 32 millió dollárért ment el, ez a második legmagasabb ár, amit valaha fizettek női művész munkájáért aukción. (Az első helyen Georgia O'Keefe 2014-ben elárverezett festménye áll, 44,4 millió dollárral.) Az Artprice beszámol róla, hogy a kortárs szegmensre vonatkozó árindexük 40%-kal nőtt, ez a legerősebb növekedés idén.

Louise Bourgeois, Spider, 1997. Kép forrása: Christie's

Arra, hogy egy aukciósház hogyan tud feltornázni egy eladásra kínált, a 20. század 2. felében készült műalkotást a valódi, "kanonizált" mesterművek közé, ezzel persze jelentősen növelve az árát is, nagyszerű példa a már említett Koons-plasztika, a kb. 1 méter magas, rozsdamentes acélból készült Rabbit, amelyből a művész példányán kívül még 2 létezik. A tükröződő lufiszobrot egy tökéletesen fehér teremben állították ki, a LIDA ügynökség által készített kampány alapgondolata pedig a mű ellentmondásossága volt, a szlogen "Own the Controversy", ami körülbelül annyit tesz, hogy "Legyen a tiéd az ellentmondás". A mottó találó, hiszen Koons művei rendre vegyes érzelmeket váltanak ki az emberekből, munkái pedig gyakran próbára teszik a művészet általunk ismert definícióit is. 2013. november 12-től egészen 2018. november 15-ig egyébként Koons volt a legdrágább élő művész, majd fél évre Hockney vette át a helyét, amelyet májusban visszaszerzett a 91 millió dolláros lufinyúllal (korábban egy lufikutyával tartotta a pozíciót).Kíváncsian várjuk, hogy mit hoz a második félév. Az Artprice első félévre vonatkozó jelentését itt tudják megtekinteni.Szerző: műtárgy.com Forrás: Artprice