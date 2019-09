A műtárgypiac fontos szereplői: a gyűjtők

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az Edlis-Neeson gyűjtemény darabjai az Art Institute of Chicagoban (kép forrása: Artsy)

Az Edlis-Neeson házaspár az 1970-es években kezdett el gyűjteni, eredetileg főleg műanyagból készült műtárgyakat vásároltak, majd áttértek a háború utáni és a pop-art művészet gyűjtésére. Gyűjteményüket 40 művészre és 200 műre korlátozzák, hogy befogadható maradjon és ki tudják állítani a munkákat. Edlis karrierjük közepe felé járó, illetve kanonizált művészektől vásárol. 2015-ben a házaspár 42 értékes műtárgyat adományozott az Art Institute of Chicago-nak, amelyek együttes értéke körülbelül 500 millió dollár. A nagylelkű felajánlásért cserébe az intézmény beleegyezett, hogy a műveket együtt állítja ki és még jó ideig kiállítva is tartja, ami kifejezetten fontos a gyűjtőknek.

Stefan Edlis (kép forrása: artnet News)

Az Edlis-Neeson házaspár évről-évre az ARTnews top 200 gyűjtőt felvonultató listáján szerepel (egészen pontosan 2006 óta), csakúgy, mint Héléne és Bernard Arnault. Valószínűleg az is közös bennük, hogy helyhiánnyal kellett szembesülniük az egyre gyarapodó kollekció miatt. Az Arnault házaspárnál nem tudunk a gyűjtést érintő konkrét számbeli megkötésről, viszont 2014-ben megnyitották a Fondation Louis Vuitton-t, ahol gyűjteményük egyes darabjait állítják ki. A luxustermékeket gyártó LMVH-t vezető Bernard Arnault nemrégiben azzal szerepelt a hírekben, hogy megelőzte Bill Gates-t a legvagyonosabbak listáján (Bloomberg), így ő lett a világ második leggazdagabb embere. A szenvedélyes műgyűjtő hírében álló francia üzletember többször felkért művészeket az LMVH-hoz tartozó márkákkal való együttműködésre, például a már említett Jeff Koons táskát tervezett a Louis Vuittonnak és csomagolást a Dom Perignonnak. Ami a gyűjtést illeti, előszeretettel vásárolja olyan művészek munkáit, mint Pablo Picasso, Damien Hirst, Jean-Michael Basquiat és Andy Warhol. Érdeklődése középpontjában a háború utáni és a kortárs művészet áll. Az első igazán jelentős mű, amelyre szert tett, egy Monet-festmény volt, amelyet az 1980-as évek elején vásárolt meg egy New York-i aukción. Ő volt az egyedüli licitáló, így viszonylag alacsony áron juthatott hozzá, később úgy nyilatkozott, hogy nemcsak jó festmény, hanem jó befektetés is volt. Vásárlásaira jellemző, hogy olyan művek keltik fel az érdeklődését, amelyek sokakét akkor még elkerülik. A Financial Times-nak adott interjújában elmeséli, hogy így volt ez egy élénk színű Rothko-kép esetében is. Amikor azt vásárolta, a legtöbben még a festő közvetlenül az öngyilkossága előtt festett, sötét, komor munkáira pályáztak. "Csak olyan műtárgyakat vásárlok, amelyek tetszenek, amelyekkel hosszú ideig együtt tudok élni. Éreznem kell valamit, amikor egy festményt nézek, hatnia kell rám." Nyilatkozta az interjúban. A Fondationnak viszont más elvek mentén vásárol, a kurátorral egyetértésben. Itt kifejezetten fontos a kiállíthatóság és a koherencia is.

Bernard Arnault a Rothko-festmény előtt (fotó: Richard Grassie, kép forrása: Financial Times)

Hasso Plattner nevével tavasszal egy Monet-festmény megvásárlásával kapcsolatos találgatások miatt találkozhattunk. A SAP alapítója a The Canvas értesülései szerint a rekorddöntő, Kazlak című festményt vette meg a Sotheby's New York májusi aukcióján, 110,7 millió dollárért. Felröppentek hírek, miszerint a megvásárolt képet a nyilvánosság Plattner 2017-ben alapított múzeumában, a Museum Barberiniben láthatja majd 2020-ban egy Monet-kiállításon. Hasso Plattner és felesége, Sabine a műgyűjtők Top 200-as listáján 2015 óta szerepelnek. Gyűjteményükben főként a keletnémet festőkre, a lipcsei iskola tagjaira és az impresszionizmusra fókuszálnak. Körülbelül 240 impresszionista mű van a birtokukban. Amennyiben igazak a Monet-kép vásárlásával kapcsolatos hírek, minden bizonnyal gyűjteményük egyik csúcsdarabjára tettek szert májusban. A The Art Newspaper írja, hogy Plattner első vásárlása egy Johnny Friedlaender-festmény volt. Elvei közé tartozik, hogy csak festményt vesz, de impresszionizmus előttit nem, mert szerinte annak "a múzeumban a helye". A már említett kritériumokon túl téma szerint is válogat a festményekből, különösen érdeklik a vizet ábrázoló képek, írja a The Art Newspaper.

Hasso Plattner a Barberini Múzeumban (fotó: Michele Tantussi, kép forrása: artnet News)

Legyen szó akár kisebb, akár nagyobb gyűjteményekről, a gyűjteménnyel való foglalkozás nem a vásárlással kezdődik és korántsem ott ér véget. Habár a gyűjtők érthető módon sokszor nem avatnak be minket a gyűjtési stratégiájuk rejtelmeibe, valamint a kollekciójuk pontos paramétereibe, bizonyos mintázatokat általában megfigyelhetünk- akár a fenti három példán keresztül is. Vásárláskor számos megfontolandó dologgal szembesül a gyűjtő, hiszen a műtárgyvásárlás befektetés is. A gyűjtemény szempontjából pedig a személyes ízlésen túl nem árt, ha van egy, a kollekciót összetartó erő. A válogatásnál a rendelkezésre álló hellyel is számolni kell, hiszen a műtárgyak raktározása, épségük megóvása, ha szükséges, restaurálása komoly szakértelmet kívánó feladat. A gyűjtéshez kapcsolódó tudás átadásában és az információk közötti eligazodásban segít a műtárgy.com és a Műtárgybefektetés.hu által szervezett ART Collector Workshop, amelyen a résztvevők a szakma legjobbjaitól kaphatnak valóban hasznosítható, gyakorlati tudást. A képzésről további információkat itt talál.Szerző: műtárgy.com