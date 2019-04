A TOP100 műtárgyaukciós eredmény 2018-ból

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az aukciós piacot továbbra is két aukciósház, a Cristie's és a Sotheby's versengése dominálja, a kettő együtt majdnem 30.000 műalkotást adott el összesen mindegy 9 milliárd dollár értékben. Mindemellett azonban az is egy fontos fejlemény, hogy a TOP15 legnagyobb forgalmú aukciósház listáján már több olyan távol-keleti céget is felfedezhetünk, mint a Canton Treasure, a Poly Group vagy a Seoul Auction.A TOP100 legdrágább aukciós eredmény listáját is a Sotheby's és a Christie's uralja: ketten együtt 100-ból 88 leütést adtak. A legdrágább, más cégtől származó leütés a listán a tizenharmadik: Pablo Picasso 1932-es La Dormeuse című képe a Phillipsnél kelt el tavaly márciusban.2018-ban összesen 2 műalkotás kelt el 100 millió dollárnál magasabb áron: Pablo Picasso és Amedeo Modigliani művei. Az életében sokat alkotó Picassótól összesen kilenc alkotás szerepel a listán, a hasonlóan népszerűnek számító Monet-től pedig nyolc. Mögéjük hat darab TOP100-as eladással pedig még Jean-Michel Basquiat tudott felzárkózni.A TOP100-as listán 15 élő alkotót találhatunk (köztük rögtön a negyedik helyen David Hockney-t), de sokat elárul a műtárgypiac mai trendjeiről, hogy a 19. század végénél régebbi alkotásból összesen három fért fel a listára: Lucas van Leyden, Qian Weicheng és Su Shi művei.Most pedig következzen maga a toplista!

A hazai TOP10-es listát a műtárgy.com 2018 év végi cikkében közölte.

szerző: műtárgy.com , a teljes nemzetközi elemzés ezen a linkről tölthető le.