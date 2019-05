Alkotóműhelyek kicsiknek és nagyoknak - gyermekprogramok a Műtárgyak Éjszakáján

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Alkotósarok - ahol valóban alkothatnak kicsik és nagyok

Együtt a család - családi alkotóműhelyek

A Műtárgyak Éjszakájának programjai között két helyszínen is fantáziáló alkotásra várják a gyermekeket. A Deák17 Galéria a főváros művészeti gyermekprogramjainak egyik fellegvára. Ezen a helyszínen egy fantázialény megteremtésére hívják a kreatív alkotópalántákat. A kompozit lény című foglalkozáson mitológiai figurák, állatok és mesés teremtmények nyomán indulhatnak el az Útvesztő című kiállításban, hogy végül mindenki megalkothassa egyéni, képzeletbeli figuráját, akihez speciális tulajdonságokat és személyes történeteket is társíthatnak. A mesebeli kaland kalauza Boros Mátyás képzőművész lesz.A Kubik Coworking kreatív terében Tervezzünk bútorokat foglalkozással várják a gyermekeket. Itt festők és történelmi személyek valós enterőreinek megismerése közben egy interaktív bútortörténeti bemutatóban lehet részük, majd formatervezők szerepébe bújva egy képzeletbeli bútorüzlet berendezésére lesz lehetőség.A Vasarely Múzeum valóságos festménynyitogatásra hívja a családokat. A gyermekek és felnőttek számára egyaránt kihívásokat rejtegető, a térlátást fejlesztő Csalóka tér elnevezésű foglalkozás egy Victor Vasarely festmény részleteire fókuszál. Az op-art mestere bravúrosan játszott alkotásain a különféle dimenziók és azok nézeteinek változatosságával, melyekben a színeknek is fontos szerepe van. Ez a program egy igazán rendhagyó művészeti felfedezést biztosít!A Hegyvidék Galériában Vető Orsolya Lia egy speciális Családi alkotósarok tevékenységeivel egyaránt szól kicsikhez és nagyokhoz. Kiállításában egy sajátos alkotóelv működését mutatja be, melyhez kreatív feladatokat párosít.

Kincsműhelyek - ahol az agyagozással ismerkedhetsz

A Noha Stúdió és Alkotóműhely június 1-jén délelőtt és délután is közös alkotásra hívja a gyermekeket. A Kincsműhely foglalkozásokon az agyagozás évezredek óta használt technikáját lehet kipróbálni. Így az eljárás fortélyai mellett stílustörténeti sajátosságokat is megismerhetnek. Ősi kultúrák edénytípusait, szobrait és más használati eszközeit lehet egyedi módon reprodukálni ezeken a különleges időutazással egybekötött alkalmakon.Érdemes a kínálatot a legkisebbek bevonásával átböngészni, hogy ők választhassák ki a számukra legizgalmasabbnak ígérkező foglalkozást!A Műtárgyak Éjszakája gyermekprogramjai ingyenesen látogathatóak.(Szerző: műtárgy.com