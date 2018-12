Év végi csúcsforgalom az aukciós piacon - II. rész

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Változatos, klasszikus modern és kortárs műveket tartalmazó kínálat várja az érdeklődőket december 13-án a. Az előbbi vonulatból Vörös Géza 13 millió forintról induló Odaliszkjét, Klie Zoltán egyik fiatalkori főművét, a 9 millió forinton kezdő Holdkeltét, Berény Róbert 8 milliós pasztelljét, Czóbel Béla 7 milliós párizsi városképét és Vaszkó Ödön korábbi aukciókról már ismert, 4,8 milliós kikiáltási árú női portréját emeljük ki. A kortárs anyagból Lakner László, Fajó János, Pauer Gyula, Fehér László, Földi Péter, Halász Károly, Matzon Ákos, Kelemen Károly és Váli Dezső munkáit említjük; a legmagasabb induló árat (3,2 illetve 2,8 millió forinttal) Lakner és Fajó munkái kapták.15-én tartja karácsonyi aukcióját a, ahol a klasszikus modern kínálatot Egry József 15 millióról indított balatoni virágcsendélete vezeti, míg a kortársakét Baranyai Levente 2000-ben készült nagyméretű olajképe, a Mezőgazdasági mandala, ami 6 millión kezd. Ezúttal gazdag a szoborkínálat is, többek között Mamikon Yengibarian, Szervátiusz Jenő, Nagy Géza, Stein Anna és Gálhidy Péter munkáival.december 16-i árverésén a hazai aukciók sztárjai közé tartozó két művész, Rippl-Rónai József és Vaszary János is esélyes arra, hogy művei új életműrekordot érjenek el. Rippl-Rónaitól egy, a kukoricás korszakból származó, 90 millió forintról induló csendélet az új csúcseredmény várományosa, míg Vaszarytól az egyik legismertebb nagyvárosi veduta-képe, a Pesti Duna-korzó, amire 65 millióról indulhat a licit. Összesen 90 tétel kikiáltási ára haladja meg az egymillió forintot, közülük tizenkettőt tízmilliónál is magasabb árról indítanak. Batthyány Gyula 20 millión kezdő Kupleráj című festménye éppúgy komoly érdeklődést kelthet mint Aba-Novák Vilmos, Egry József, Patkó Károly és Czigány Dezső vásznai. A kortársaknál ezúttal Pécs a hívószó, hiszen Lantos Ferenc és Gellér B. István mellett a Pécsi Műhely több tagjának munkáival is találkozhatunk; közülük csak Kismányoky Károly fotósorozatának kikiáltási ára lépi át az egymilliós küszöböt. A szokottnál itt is valamivel több a szobor: Kisfaludi Stróbl Zsigmond és Mattis Teutsch János mellett Kövesfalvi Kalmár Elza, Schaár Erzsébet, Kerényi Jenő és Medgyessy Ferenc egy-egy munkája is szerepel a kínálatban. Az árverés tételeit itt lehet megtekinteni.

anyaga ugyanezen a napon elsősorban hazai kismesterek munkáiból kínál gazdag választékot. Kiemelkedik a tételek közül Szőnyi István Parkban című, 1,6 millió forintról indított vászna, Kontuly Béla 950 ezer forinton kezdő virágcsendélete és Tóth Menyhért ugyanilyen kezdőárú papír alapú olajképe, a Hazafelé a mezőről.17-i árverése legnagyobb sztárjának Perlrott Csaba Vilmos ígérkezik, akinek szobros önarcképe, a magyar fauve festészet egyik legismertebb alkotása, 60 millió forintról indul, de lehet licitálni tőle egy budapesti látképre is, ami 22 milliós kezdő árat kapott. Nagy licitcsata várható Dénes Valéria 24 milliós kikiáltási árú kaktuszos csendéletéért - már csak azért is, mert a kiváló festő legtöbb képe lappang, ismert magántulajdonban mindössze féltucatnyi van közülük. Munkácsy Mihály Az énekes című alaktanulmányát provenienciája is különlegessé teszi, hiszen valaha a Rothschild-család birtokában volt és most 20 millió forintról várja a liciteket. Számos kép, zömmel Fényes Adolf és Szőnyi István munkái kerülnek kalapács alá a fotóművészként ismertté vált Rév Miklós gyűjteményéből. Ritkaságnak számít a két világháború közötti időszakban működött felvidéki "kassai modernek" munkáinak bő válogatása, amiben Jakoby Gyula 1930-as Körmenete indul a legmagasabb, 12 milliós kikiáltási árról. Tihanyi Lajos Nagybányai kertje, Bernáth Aurél neves magángyűjteményeket megjárt Parkban című festménye és Sassy Attila art deco női aktja egyaránt 16 millió forinton kezd. Az élő művészeket két alkotás képviseli; Reigl Judit közismert Robbanás című sorozatának egyik 1956-os darabja 22 millió, Bak Imre Álom című, 1996-os munkája 1,5 millió forintról indul. Az árverésen szereplő tételeket itt lehet megtekinteni.

A téli szezon kortárs árverésekkel zárul. A18-án a kortárs anyagot (is) árverező házak többségéhez hasonlóan a neoavantgárdé és a pécsieké a főszerep. A Pécsi Műhely tagjai, illetve Lantos Ferenc és Gellér B. István munkái még sohasem lepték el ilyen számban a műtárgypiacot, jó lehetőséget kínálva az egyes házak árainak összevetésére. Az említett művészek munkái általában 100-650 ezer forint között indulnak - Halász Károly Axonometria elemekkel című, kétmillió forinton kezdő akrilképének kivételével. A kortárs képzőművészet emblematikus alakjai, így Maurer Dóra, Bak Imre, Hencze Tamás és Deim Pál művei 800 ezer és 2,8 millió forint között kezdenek, míg a fiatalabb, ugyancsak már befutott festők közül többek között Szűcs Attila, Kopasz Tamás és Király Gábor alkotásaira lehet licitálni.december 19-i aukcióján olyan neves mesterek művei indulnak kedvező kikiáltási áron mint Bukta Imre, Gyémánt László, Fehér László, Földi Péter, Csurka Eszter, Matzon Ákos, Aknay János, ef Zámbó István és feLugossy László - utóbbi két művésztől különösen gazdag a kínálat. Az induló árak csak kevés esetben haladják meg a félmillió forintot. A legdrágább tétel ef Zámbó István 30 éve született nagyméretű festménye, a Love Doll, ami 2,6 millió forintról indulva várja a liciteket. A tételeket itt lehet megnézni.

ef Zámbó István Szentendrei munkás-oltára 380 ezer forinton kezd a BÁV kortárs árverésén

szerző: műtárgy.com