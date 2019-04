Fehér arany - mindent a porcelánról!

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Nyítókép: finom erotika...

A porcelánok őshazája Kína, Európában a 18. század elején dolgozta ki a technikát egy német alkimista, Johann Friedrich Böttger. Az európai porcelán születésének megismeréséhez és a világszerte népszerű, hazai Herendi Porcelánmanufaktúra működésében való elmélyüléshez filmvetítést ajánlunk, a Legenda születése I.-II. c. filmeket, amelyeket az érdeklődők a Herendi Porcelán Palotában tekinthetnek meg. (A programokról bővebb információt itt és itt talál.) Maradva a helyszínen: ismerkedjünk meg a modern porcelánbolttal Benson Marcell belsőépítész vezetésével Talán nem túlzás azt állítanunk, hogy a nippek reneszánszukat élik. Fellapozva egy-egy lakberendezési magazint, megtekintve egy-két hasonló témájú blogot azt láthatjuk, hogy ezek a sokszor bolondos, "giccses", vidám figurák egyre-másra felütik a fejüket. És általában vonzzák a tekintetünket is. Korántsem a vitrinben, csipketerítőn, tucatjával elhelyezett porcelánokról van szó, sokkal inkább az egy-egy jól megválasztott pontra lerakott, színében a többi tárggyal harmonizáló, frappáns, nem egyszer vicces alkotásokról. Ezek a kis szobrok sokszor kódolt üzeneteket, pikáns mondanivalót hordoznak, különösen népszerűek voltak a rokokó idején. Hogyan tudjuk értelmezni ezen kisplasztikák világát? Vaja László porcelán-restaurátor és műtárgybecsüs előadásából kiderül.

Herendi Porcelán Palota

A porcelánokban a kecses, játékos formákon túl a festett minta az, ami leginkább megragadja a figyelmünket. Egy kézzel festett, színes, fantáziadús dekor nagyban növeli az adott tárgy értékét, elkészítéséhez kézügyesség és precizitás szükséges (no meg türelem). A porcelánmanufaktúrákban - Herenden is - többféle dekor létezik, amelyek eseményekhez, konkrét személyekhez, növényekhez, állatokhoz kapcsolódnak. A Herendi gyár egyik legkedveltebb díszítménye például a Viktória-minta, egy lepkés-virágos, élénk színű dekor, amit a gyár az 1851-es londoni világkiállításra készített. Nevét Viktória angol királynőről kapta, aki rendelt az étkészletből. Hogyan készül a festés? Kik dolgoznak rajta? Milyen titkok, történetek húzódnak meg egy-egy dekor hátterében? A kérdésekre választ kaphatunk a Herendi Porcelán márkaboltban, ahol a porcelánfestési bemutatón bepillantást nyerhetünk a kulisszák mögé is. (További információ itt .)A porcelánfestés rejtelmeibe avat be minket az Óbudai Múzeum Törékeny vágyak című kiállításán az egykori herendi mesterfestő, Szentgáli Varga Szilárd. Vele olyan kérdésekre keressük többek között a választ, hogy hogyan ismerhetjük fel a porcelánban az értéket. ( Értékbecslésre egyébként a három nap alatt sort keríthetünk.) A program a Törékeny vágyak kiállításban kurátori vezetéssel indul. ( Porcelánok nagyításban - hogyan készült?

Herendi porcelánfestés

Azoknak pedig, akik szeretnék maguk is kipróbálni, milyen érzés ecsetet ragadni, mesterek segítségével Herendi porcelánra festeni, ajánljuk a porcelánfestő-workshopokat. (A Herendi titok: Porcelánfestés I . és II .) Idén a festést az Óbudai Múzeumban is kipróbálhatjuk, ahol bemelegítés gyanánt Szentgáli Varga Szilárd körbevezet minket a Törékeny vágyak című kiállításon, majd megtanítja az alapvető ecsetkezelést és technikákat, hogy elkészíthessük a saját porcelánunkat. ( Ecsetem alatt a fehér arany! - porcelánfestő workshop és szubjektív tárlatvezetés És ez még nem minden! A Műtárgyak Éjszakája során lehetőségünk nyílik kipróbálni a porcelánformázást is: porcelánrózsát készíthetünk a Herendi Porcelán Palotában. (A Herendi-titok: Porcelánformázás I . és II .)Minden porcelánrajongó és -gyűjtő tudja, hogy nincs is annál rosszabb, amikor a féltve őrzött kincs megsérül, eltörik. Mivel törékeny, gyakran apró részletekben bővelkedő tárgyakról van szó, számolnunk kell a sérülés lehetőségével is. Szerencsére azonban ilyenkor sincs minden veszve, hiszen restaurátorokhoz fordulhatunk a problémával. Vaja László restaurátorműhelyében bepillanthatunk a kulisszák mögé, restaurátor szakemberek mesélnek a hivatásuk szépségeiről, nehézségeiről, és válaszolnak a kérdéseinkre is. (További információ itt .)A harmadik Műtárgyak Éjszakájával kapcsolatban további információt itt talál.Szerző: műtárgy.com