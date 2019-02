Gyakorlati tudás műtárgyvásárlóknak - egyedülálló műgyűjtő workshop indul

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az ART Collector Workshop egy olyan képzés, amelyen a gyűjtők, műtárgyvásárlók a szakma legjobbjaitól sajátíthatják el legfontosabb gyakorlati tudásokat és skilleket. A nagynevű műgyűjtők, műtárgypiaci szakértők és közgazdászok vezette alkalmakon megtudhatjuk milyen előkészületek szükségesek az aukción és a galériában történő vásárláshoz; milyen szempontok szerint őrizzük meg és tartsuk nyilván gyűjteményünket, és hogy a műtárgyvásárlás során milyen befektetési szempontokat kövessünk? És természetesen terítéken lesz annak a kérdése is, hogy hogyan állapítsuk meg az alkotás kvalitását, hogyan szűrjük ki a hamisítványokat? A workshop egy interaktív műkereskedelmi sétával zárul, ahol a gyakorlatban is kipróbálhatjuk, tesztelhetjük tudásunkat és felhasználhatjuk a megszerzett ismereteket.Az ART Collector Workshop másfél órás alkalmainak első részében a résztvevőket egy szakértő által vezetett interaktív előadás vezeti be az aktuális témába, a szünetekben pedig networkingre, véleménycserére nyílik lehetőség. Az alkalmak második felében pedig az előre kiküldött, exkluzív gyakorlati felkészítő feladatok kerülnek közös megbeszélésre, úgy, hogy minden egyéni kérdésre is választ kapjunk.A képzés elsősorban a gyakorlati műtárgypiaci tudást keresőknek szól, így izgalmas lehet a műtárgy.com által szervezett Műtárgybefektetési Előadássorozat illetve Műtárgybefektetési Konferencia azon résztvevőinek, akik szeretnék kiscsoportos workshopok és személyre szóló tanácsok mentén bővíteni a műtárgypiaci tudásuk. Emellett minden olyan műtárgyvásárlónak, gyűjtőnek és műtárgybefektetőnek is ajánljuk az ART Collector Workshopot, akik nem elégszenek meg a már meglévő tudásokkal, hanem egy exkluzív képzés során szeretnék bővíteni a műtárgypiaci skilljeiket.Aki potenciális vevőként belép a műtárgypiacra, rögtön számos kérdéssel találja szemben magát: mit vásároljon, hol, mikor és mennyiért? Fel lehet, fel kell-e készülni a vásárlásra vagy adjunk szabad utat intuícióinknak? Mit érdemes tudnunk az aukciósházak és a galériák műhelytitkaiból? És megannyi további kérdés, amikre ugyan nincsenek a sikeres műtárgyvásárlást garantáló, minden körülmények között alkalmazható válaszok, de a kockázatokat alapos tájékozódással, gondos felkészüléssel jelentősen csökkenteni lehet.Egy gyűjtemény kezelésének elengedhetetlen feltétele a szakszerű gyakorlati megoldások keresése és a műtárgyak aktív állományvédelmi beavatkozásának segítése. Ez az alkalom egy gyűjtemény hosszú távú megőrzésének és kölcsönzésének alapjait tárja fel az állomány szakszerű állapotfelmérésének, dokumentálásának és nyilvántartásának bemutatásán keresztül. Ma egy gyűjtemény népszerűsítéséhez kiemelt figyelmet kell fordítani a műtárgyvédelemre, a műtárgykörnyezetre, a logisztikai feladatok és nyilvántartás kezelésére, valamint a műtárgyak szakszerű felkészítésére és szállítására. A műtárgyak kölcsönzése hozzájárul gyűjtemény népszerűsítéséhez, ehhez azonban létre kell hozni egy szakszerű nyilvántartást és meg kell teremteni a gyűjtemény hosszú távú megőrzésének feltételeit is.

Ez az alkalom a nemzetközi trendek, aukciós adatbázisok, kortárs művészeti rangsorok világába vezet be, hogy támaszt nyújtson az árakról való tájékozódásban, történjen az a vásárlás előtt vagy a gyűjtemény építése során. Tekinthetünk-e a műtárgyra, mint alternatív befektetési eszközre? Nemzetközi mutatókat, trendek mutatunk be, nemzetközi és hazai adatbázisokat elemzünk. Megnézzük a magyar festők aukciós eredményeit itthon és külföldön illetve megmutatjuk, milyen módszertannal készült A magyar aukciós piac c. kiadvány mögött álló 50 ezer tételből álló adatbázis. Megnézünk egy-két magyar művész aukciós teljesítményét konkrét példákon keresztül.Ha egy festményről szeretnénk véleményt alkotni, milyen elvek és gyakorlati tapasztalatok révén kezdjünk hozzá? Milyen szakmai felkészültség, lexikális tudás szükséges a biztos ítéletünkhöz? Hogyan szerezhetjük meg mindezen képességeket menet közben? Ha egy festményt a kezünkbe fogunk, mik azok a technikai részletek, amelyeket elsődlegesen szemügyre veszünk, ezután milyen információk, tények alapján próbáljuk beazonosítani a képet? Hová helyezzük a már ismert festményt az alkotó életművében, tudunk-e különbséget tenni kvalitásos és gyenge alkotás között? Az örök visszatérő kérdés, felismerjük-e a hamis alkotást, vagy elfogadjuk-e azt eredetinek? Melyek a kis buktatók, árulkodó jelek, amik segítenek döntésünkben, a pontosabb meghatározásban? Minderre választ kaphatunk ennek az alkalomnak a végén.Már az első vagy egyetlen műtárgy megvásárlása is számtalan kérdést vet fel. A minket körülvevő tárgyak többségével ellentétben egy műalkotás hosszabb távon válik a mindennapi életünk kísérőjévé, és szellemi kisugárzása révén akár a napi közérzetünket is befolyásolhatja. Beruházási értéke is számottevő lehet, az idő múlásával pedig jó esetben egyre jelentősebb értékké válhat. Hogyan válasszunk, és az első műtárgyak megvásárlása után hogyan induljunk el a gyűjteményépítés nehéz útján? Szükséges-e, hogy a birtokunkban lévő művek valamilyen laza egységbe, a gyűjtő által létrehozott kompozícióba rendeződjenek, s ha igen, ez hogyan valósítható meg? A "mindennapi műgyűjtés" legizgalmasabb kérdései.A műtárgyvásárlás, a gyűjteményépítés az alkotók és műtárgyak megismerésével kezdődik. Programunk során ezért olyan helyszínekre látogatunk el, melyek döntő fontosságúak a haza műtárgypiacon. Az esemény fókuszában a galériás tevékenység sokszínűsége, a magyar képzőművészet nemzetközi reprezentációja és a következő, májusi aukciós szezon újdonságai állnak. Az interaktív műkereskedelmi séta során az ART COLLECTOR Workshopon megszerzett ismereteket a konkrét színtereken is kipróbálhatjuk.