Igazi nagyágyúk segítenek meglovagolni a műtárgypiaci forradalmat

A kortárs művészetek iránti érdeklődés növekedésének köszönhetően a műtárgypiac globálissá vált, az árak sosem látott magasságokba szöktek, új értékesítési csatornák jelentek meg. A műtárgypiacon való eligazodás speciális szakmai ismereteket igényel, ennek hiányában komoly kihívás a műtárgyak bevonása egy-egy befektetési portfólióba.Ebben segít a képzés, melyet a műtárgyakkal foglalkozó befektetési szakemberek és profi gyűjtők mellett a műtárgyak iránt érdeklődő amatőröknek indított el a Bankárképző. A fókuszban főleg a modern és kortárs festmények állnak, de az előadásokban szó esik más képzőművészeti ágak műtárgyainak sajátosságáról is. A résztvevők megismerkedhetnek a magyar- és nemzetközi műtárgypiaci intézményrendszerével, a piacok világával, gyakorlatban működő műtárgy vonatkozású művészeti konstrukciókkal és a művészeti termelés működési elveivel, értékképző mechanizmusának logikájával is.A képzést számos rutinos képzőművészeti és műtárgypiaci szakember tartja, az esemény szakmai koordinátora Bencsik Barnabás művészettörténész. Intenzív (heti két alkalom) és Klasszik (heti 1 alkalom) képzések közül választhatnak a résztvevők, a kurzus kiegészül galéria-, műterem-, festményvizsgálati laboratóriumi látogatásokkal is. Lesz szó a hamisítványoktól kezdve az adózáson keresztül aukciós esettanulmányokig szinte mindenről, ami a modern műtárgypiacon való eligazodást segíti.A képzés hat modulból áll, a végén a résztvevők vizsgát is tehernek. Szeptember 20-ig van lehetőség jelentkezni ezen az oldalon