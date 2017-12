Kiderült, ki a titokzatos vevője a világ legdrágábban eladott festményének

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A Christie's aukciósházban múlt hónapban kelt el a feltehetően Leonardo da Vinci által festett festmény, amelyért rekord összeget, 450 millió dollárt fizetett ki az akkor még rejtélyes vevő. Mostanra kiderült, hogy a vevő egy szaúdi herceg.Bár a hírt az aukciósház nem erősítette meg, múlt héten a The New York Times írta meg, hogy információi szerint Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan Al Saud szaúdi herceg fizetett 450 millió dollárt a "Salvator Mundi" című festményért.Az akkor még csak sejtés most úgy tűnik, bizonyossá vált, miután az Abu-Dzabiban lévő Louvre tweetelte ki tegnap, hogy a festmény hozzájuk érkezik.

Forrás: christies.com

A festményt egy orosz milliárdos, Dmitry Rybolovlev adat el, aki még 2013-ban vette meg 127,5 millió dollárért. Egyelőre nem bizonyított, hogy valóban da Vinci festette-e a képet, így aztán a végső eladási ár mindenkit meglepett, még magát az aukciósházat is.