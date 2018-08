Kiderült: nem is a gazdagok veszik a legdrágább műtárgyakat

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

2018 első felében 18 százalékkal növekedtek a műtárgyak - festmények, szobrok, rajzok, fotók, metszetek és installációk - aukciós eladásai az előző év hasonló időszakához képest, és elérték a 8,45 milliárd dollárt. Thierry Ehrmann, az Artprice alapítója kiemelte, hogy "az egymillió dollár fölötti vásárlások háromnegyede a múzeumok számlájára írható". A trend az új múzeumok megnyitásával magyarázható - tette hozzá.

Az új múzeumok megnyitása miatt Kína a második helyen áll 2 milliárd dollárral az Artprice 2108. évi első féléves jelentése szerint. A ranglistát az Egyesült Államok vezeti, 3,3 millió dollár bevétellel, ami a piac 40 százalékát jelenti. Nagy-Britannia a harmadik 1,9 milliárd dollárral.Az Artprice kiemelte az amerikai piac különös erősségét, felhívva a figyelmet arra, hogy az aukciókon több mint 100 millió dollár fölött értékesített 15 műalkotás egy kivételével mind New Yorkban kelt el. London is tartja helyét a globális műtárgypiacon Nagy-Britannia jövő évi Európai Unióból való kilépése ellenére. És bár Kína a lista második helyén van, az aukciós eladások hét százalékkal csökkentek 2018 első félévében az ázsiai országban.A jelentés arra is felhívta a figyelmet, hogy, a kalapács alá kerülő tételek négyötödét adják., ez az utolsó impresszionista műveknek és a modern művészet hajnalának az időszaka. A 2018 első felében eladott tíz legdrágább alkotás közül nyolc való ebből az időszakból, köztük Kazimir Malevics orosz absztrakt festő Suprematist Composition (Szuprematista kompizíció) alkotása, amely 85,8 millió dollárért kelt el, 25 millióval többért, mint tíz évvel ezelőtt. A kortárs művészet is kedvelt a vevők körében, Andy Warhol és Jean-Michel Basquiat a legkeresettebbek.