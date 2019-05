Kincses mindennapok - Műtárgyak lakásenteriőrökben

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Falra fel!

Egy festmény bemutatása otthoni környezetben sem jelent túl nagy kihívást. Néhány rutinos mozdulattal, kalapács és szögek segítségével bárki pillanatok alatt megalkothatja saját, otthoni kiállítását. A sokszorosító eljárásoknak köszönhetően a festmények már nem csak vászon felületre, hanem bármilyen más hordozóra is kerülhetnek, így más típusú műtárgyakat is könnyen és biztonságosan a falra akaszthatunk. Ezzel formai szempontból is alakítani tudjuk berendezésünk összhangját, az egyediség pedig hatványozottan garantált. Képkeretező műhelyek vagy hobby boltok kínálatában többféle, egyszerű rugós eszközt találhatunk, amelyek akár a plasztikus műtárgyak bemutatását is segítik.

Ilyen tárgysorozat például az Amerigo Tot szobrászművész és a Zsolnay-gyár együttműködésével megalkotott porcelán tányér széria, amelynek otthoni környezetben való prezentálása kiváló lehet a leírt "klasszikus akasztós" módszer alkalmazásával. A tányérok belsejébe komponált három gráciát ábrázolójelenetek a női test bájait és domborulatait emelik ki, tondó formába rendezve. A klasszikus jelenetet modern stílusú átfogalmazásban láthatjuk itt, ezáltal jól illeszkedik egy letisztult, fiatalos enteriőrbe is.

Zsolnay dísztányérok enteriőrben

Látványos szenvedélyek

A már meglévő és folyamatosan bővíthető műtárgyegyüttesek is megérdemlik a látványos bemutatást. Egyre népszerűbb a történelem, a fegyverek és a harcművészetek szerelmesei körébén egy-egy ritkaság megszerzése. Kardok, fokosok, pisztolyok, de akár katonai díszviseletek elemei is gyakran helyet kapnak egy ilyen kollekcióban. A műtárgyak sikeres megszerzésekora tulajdonosoka tárgyakról olyan információkkal és izgalmas történetekkel is gazdagodnak, amelyek egy otthoni bemutatót indokolttá tesznek. Egy gyűjtemény egyediségét a birtokos személyisége és a hozzá fűződő érzelmi és intellektuális szálai még inkább fokozzák. Érdemes ezért kisebb álló vitrinekben - amelyek a legtöbb lakberendezési áruház kínálatában megtalálhatóak - a lakókörnyezethez illesztve bemutatni ezeket a sokszor izgalmas funkcióval is bíró tárgyakat.Az olyan ékszer típusba sorolható viseletkiegészítőket, mint egy díszmagyar filigrán darabjait célszerű egy üveglapos, bársonnyal bélelt, mélyített asztalba helyezni. Régiségboltokban időnként találhatunk ilyen bútort, de akár egy meglévő, régi asztal is átalakítható erre a célra.

Egy műtárgy gondos kiválasztása nem csak dekorációs céllal történhet. Egy igazán jelentős és értékes műtárgy meghatározhatja az egész tér berendezésének stílusát, minőségét, valamint további kiegészítő elemeit is. A talapzaton álló, aprólékos kidolgozású, a készítés korszakában is kimagasló művészi értékkel bíró Zsolnay virágtartó például az 1907-ben megrendezett országos Zsolnay-bemutató pavilonjának is hangsúlyos darabja volt.A teret tagolhatja, és egyes részeit ki is emelheti egy olyan kuriózum, mint például a szecessziós stílusú, elefántcsont borítású billentyűkkel rendelkező gépzongora, amelyet további antik vagy formatervezett bútorokkal összehangolva lehengerlő hatást érhetünk elegyedi enteriőrünkben.

A műtárgyak jelenléte inspiráló erővel bír egy lakókörnyezeten belül, amit egyre több kutatás is igazol. A műalkotások által kiváltott hatást napról-napra megtapasztalva kiegyensúlyozottabb és inspiratívabb élet-, illetve munkaminőség érhető el.szerző: műtárgy.com forrás: műtárgy.com, Pinterest