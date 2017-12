Könyvritkaságok, nem csak gyűjtőknek!

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A könyvgyűjtés sokszor érzelmi kérdés is, és mikor lenne ideálisabb régi könyveket vásárolni, mint télen, amikor a kinti hideg idő tökéletes alkalmakat ad az esti otthoni olvasgatáshoz.A régi könyvek jellemzően kedvező áron, akár már pár ezer forintos kikiáltási árról indulva is licitálhatóak, köszönhetően annak, hogy nem egyedi darabok, bár kötésük sokszor már művészeti színvonalat képvisel. Mindazonáltal az alábbi ajánlóban hat olyan izgalmas, a 20. század első felében kiadott régi könyvet mutatunk be, melyek változatos témái közt, mint az utazás, az irodalom, a művészet és a történelem, szinte bárki megtalálja azt, amit keres.Az itt bemutatott könyvritkaságok mindegyike licitálható lesz a decemberi hazai aukciókon.Szőnyi Ottó régész, levéltáros és művészettörténész volt, akinek ez a régi magyar templomokról szóló, gazdagon illusztrált munkája élete utolsó éveiben jelent meg.

Varjú Elemér a huszadik század első felének jelentős magyar művelődéstörténésze és művészettörténésze volt. Harminc éven keresztül volt a Magyar Nemzeti Múzeum érem- és régiségtárának igazgatója, és ez alatt írta meg híres munkáját a magyar várakról, páratlan gazdag képanyaggal.

Rados Jenő egy majdnem száz évet élt építész, építészettörténész volt. Gazdag képanyaggal illusztrált könyve a magyar kastélyokról az érdeklődők és szakemberek számára is izgalmas, igényes munka.

Karl Baedeker nem csak egy egyszerű útikönyv író volt, hanem ő maga az útikönyv műfajának egyik megteremtője. Így nem véletlen az sem, hogy az útikönyv régies neve, a bédekker is az ő vezetéknevének a köznevesült formáját őrzi.

A Jókai kultusz megteremtésében nagy szerepe volt Mikszáth Kálmánnak, aki nem sokkal Jókai halála után írta meg életrajzi munkáját Jókairól és koráról. Ez a kötet Gottermayer Nándor könyvkötészetének igényes kivételében keresi új tulajdonosát.

Friedjung Henrik osztrák történész és újságíró volt, a germán nacionalizmus és a nagynémet egység híve, akinek ez a munkája szinte a német kiadással egyszerre jelent meg magyarul.

Szerző: Műtárgy.com