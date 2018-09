Lenyűgöző magángyűjtemények egy karnyújtásra

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az osztrák születésű Heidi Goëss-Horten gyűjtői szenvedélyét, férje német expresszionista darabjai inspirálták. A gyűjtemény építését férje 1987-ben bekövetkezett halála után vette át és lépésről-lépésre Európa egyik legimpozánsabb magángyűjteményévé formálta.A kollekció építésében azon túl, hogy mindvégig személyes ízlése vezette, igyekezett a több száz alkotást a 20. század nyugati művészettörténetének kronológiájára felfűzni és az alkotásokon keresztül az egyes művészeti áramlatok egymásra hatását visszatükrözni.Heidi Horten Gyűjtemény világszínvonalú művészek mintegy 500 festményét, grafikai munkáját és plasztikáját öleli fel, átfogó képet nyújtva a nemzetközi művészettörténet impresszionizmustól, napjainkig terjedő időszakáról.A WOW címmel meghirdetett kiállítás alkalmával a nagyközönség többek között olyan művészek munkáit tekinthette meg, mint Jean-Michel Basquiat, Francis Bacon, Lucio Fontana, Yves Klein, Gustav Klimt, Emil Nolde, Pablo Picasso és Andy Warhol.

Gustav Klimt: Kirche in Unterach am Attersee, 1916 Oil on canvas, 110 x 110 cm Courtesy Heidi Horten Collection

A napjainkban is folyamatosan bővülő kollekció, a gyűjtő kulturális és politikai felelősségérzetéről tesz tanúbizonyságot. A gyűjtemény kezelésére létrehozott alapítvány célja, hogy megőrizze és elérhetővé tegye a művészettörténet kiemelkedő alkotásait a nagyközönség számára, továbbá oktatási programokon keresztül hozzájáruljon a jövő nemzedékének művészeti neveléséhez.

Andy Warhol: Four-Foot Flowers, 1964 Acrylic paint and screen print on canvas

122,2 x 122,2 cm, Courtesy Heidi Horten Collection

A magángyűjtemények létezésének jellegzetes kettőssége a privát, elzárt jelleg, ugyanakkor a gyűjtői koncepció nyilvános elfogadtatására irányuló igény, kiállítások és publikációk formájában. Látszólag egymásnak ellentmondó, valójában egymást kiegészítő szemlélet, a kánonképző intézményekhez, gyűjteményekhez való igazodás mellett, az egyéni út megtalálása ().A gyűjtők többféle stratégiát követve építik gyűjteményüket: gyakran adott művészeti stílusok (pl. szürrealizmus), korszakok (pl. 1960-as és 1970-es évek), vagy épp médiumok (pl. festmény, grafika, fotó) mellett köteleződnek el. Vannak gyűjtők, akik bizonyos művészgenerációk, művészcsoportok (pl. Iparterv csoport), vagy épp meghatározott vizuális, illetve tematikus motívumok mentén (pl. figuratív, vagy absztrakt) gyarapítják kollekciójukat. Bőven akad példa egy-egy alkotói életmű teljes, vagy épp kiemelkedő darabjainak gyűjtésére is.Legtágabb nézőpontot a speciális fókusz nélküli építkezés jelenti, ami kellő szabadság mellett több kockázatot is rejt magában. Ezzel ellentétben a gyűjtés legszofisztikáltabb módja a gyűjtői megrendelés, vagy komissió, ahol a gyűjtő együtt gondolkodva a művésszel, részt vesz az alkotói folyamatban ().Az elismert gyűjtők számos kiállításon és vásáron vesznek részt, több szakértővel egyeztetnek, megszűrve azok tanácsait egyéni ambíciójukon. A folyamatos önművelés és nyitottság révén, valódi connoisseur válik belőlük, ami magabiztosságot kölcsönöz vásárlásaikhoz.

Roy Lichtenstein Forest Scene 1980 Oil and manga acrylic colour on canvas 325,10 x 243,80 cm, Courtesy Heidi Horten Collection

Az intellektuálisan ösztönző tevékenységnek tartott műgyűjtést - azok kortárs művekért rajongó művelői - korunk legizgalmasabb lenyomatának vallják. A művészekkel való rendszeres kapcsolattartás hozzájárul műveltségük és a világnézetük formálásához. A kollekcióépítést elsődlegesen nem befektetési eszköznek tekintő gyűjtők jellemzően ritkán adnak túl gyűjteményük egy-egy darabján. Ennek oka nem pusztán az, hogy szeretnek a remekművekkel együtt élni, hanem mint Heidi Horten is, küldetésüknek érzik azok megőrzését.

Jean-Michael Basquiat Red Savoy 1983 Acrylic and oil on canvas 167,5 x 153,3 cm, Courtesy Heidi Horten Collection

Az elkötelezett műgyűjtő számára a műtárgy birtoklása rendkívüli felelősséggel jár, mind a művész és alkotása, mind pedig a jövő nemzedékek irányában. Az alkotók és műveik az intézményi kereten túl, a nemzetközi szinten is elismert magángyűjtemények útján nyernek legitimitást. Heidi Horten a műgyűjtéssel járó minőségi létformát, az egymást követő generációk művészeti nevelésének szolgálatába állította.

Francis Bacon Study for Portrait of Henrietta Moraes, 1964 Oil on canvas 198,1 x 147,3 cm, Courtesy Heidi Horten Collection

A kortárs műalkotások gyűjtői, Heidi Hortenhez hasonlóan felismerték, hogy a piacon mind kisebb számban elérhető klasszikus alkotások helyett, saját koruk legjobbjaitól szerzett művekből kivételes gyűjteményt építhetnek.

Mindez komoly elszántságot és fáradhatatlan információszerzést igényel. Francois Pinault francia üzletember számára, kortárs képzőművészeti gyűjteménye a jelenre való folyamatos reflektálás eszköze.Ami mellett a piac ma hitet tesz, az közép-, vagy hosszútávon megkérdőjeleződhet. Sikeres műgyűjtővé az válik, aki a folyamatos önművelés, kapcsolatépítés és tapasztalatszerzés útján, rátalál a művészettörténetben nyomot hagyó alkotókra és munkáikra.

Damien Hirst Ammonium Biborate 1993 Varnish on canvas, Courtesy Heidi Horten Collection

Soltész Krisztina

design és művészeti menedzser

Több ezer darabot számláló gyűjtemények tulajdonosai gyakran jutnak arra az elhatározásra, hogy magánmúzemum alapításával biztosítják kollekciójuk megőrzését és elérhetőségét a nagyközönség számára. Eli Broad és felesége Edye, közel 2000 darabos gyűjteménye a 2015-ben Los Angelesben nyitott, The Broad múzeumban tekinthető meg.Francesca von Habsburg, aki számára a műgyűjtés családi hagyomány, fantasztikus kollekciójának Madridban alapított múzeumot . Emellett a bécsi székhelyű Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (T-B A21) alapítványa révén, kortárs képzőművészek nagy költségvetésű, egyedülálló projektjeinek lelkes támogatója.Az anyagi előnyök helyett a művészet humán oldalát előtérbe helyező műgyűjtők kivétel nélkül filantrópok, akik a képzőművészet mellett az élet több más területén is aktívak. Közéjük tartozik Heidi Horten is, aki a mai napig gyarapodó kollekciója mellett, férje Helmut Horten 1987-ben bekövetkezett halála óta, az általa létrehozott orvosi alapítvány alelnökeként számos szervezetet és projektet támogat az orvostudomány, a sport és az állatvédelem területén.