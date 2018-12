Luxusajándék karácsonyra? Ezt kell tudnod, ha autót, festményt vagy órát kaptál

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Sőt, a megajándékozott dönthet úgy, hogy nem él a lehetőséggel és inkább visszautasítja azt.

Milyen esetben kössünk írásbeli szerződést?

Egyes közjegyzők tapasztalatai szerint decemberben átlagosan háromszor annyian készíttetnek ajándékozási szerződést, mint az év többi hónapjában, de összességében is évről évre nő az ajándékozási szerződések száma: az elmúlt három évben 26 százalékkal többen fordultak közjegyzőhöz ajándékozási ügyben

Mennyit kell fizetni?

Az ajándékozás mindig illetékköteles, ha okiratot állítottak ki róla, illetve ha az ajándék értéke meghaladja a 150 ezer forintot.



Az ajándékozást - az illetékekről szóló törvényben meghatározott kivételekkel - az állami adóhatósághoz a szerződés keltétől számított 30 napon belül be kell jelenteni. Az ajándékozási illeték általános mértéke az ajándékozás tárgyának értéke után 18%, a lakástulajdon és az ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ajándékozása esetén 9%.

Meggondolhatja magát az ajándékozó

Feltételekhez köthető az ajándék, és vissza is utasíthatjuk

Nem jellemző, de akár ki is kényszeríthető az ajándék

Az ajándékozás az életünk szerves része, és karácsonykor különösen nagy hangsúlyt kap. Épp ezért érdemes tisztában lenni azzal, hogy kinek, mikor és mekkora illetéket kell fizetni az ajándékozás után. Azt is fontos észben tartani, hogy az ajándékozást lehet feltételekhez kötni, és az ajándékozó akár meg is gondolhatja magát.- tudta meg a Portfolio aKisebb ajándékokról (mint például egy karóra vagy egy kerékpár) nem szokás szerződést írni, ám értékesebb ingóságoknál (például drága családi ékszer, különleges műtárgy) célszerű lehet. Egy autó vagy motor ajándékozásáról pedig mindenképpen kell írásbeli szerződés a gépjármű átíratásához. A tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot ugyanis csatolni kell az okmányirodában. Ingatlan ajándékozásakor még szigorúbbak a szabályok: a földhivatal csak közokirat, illetve ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokirat alapján jegyez be tulajdonjogot. A termőföld ajándékozására speciális rendelkezés vonatkozik: termőföldet ugyanis ma már csak közeli hozzátartozónak, valamint önkormányzatnak, államnak és bejegyzett egyháznak lehet elajándékozni.Jó hír viszont, hogy bizonyos esetekben nem kell illetéket fizetni. Ilyen például, ha egyenesági rokonunknak, azaz például gyermekünknek, unokánknak, szülőnknek, nagyszülőnknek, illetve a házastársunknak ajándékozunk valamit. A házastársaknak azonban ügyelniük kell arra, ha a szokásosnál nagyobb mértékű ajándékot adnak egymásnak, a jogszabály szerint közjegyzői okiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalniuk az ajándékozási szerződést.Szintén nem kell illetéket fizetni a magánszemélyek által magánszemélyeknek ajándékozott szolgáltatás után.Ebből már ki is derül, hogy hakapnak 150 ezer forintnál drágább ajándékot vagy az ajándékozásról okirat készül, akkor fizetniük kell.Az ajándékozó megtagadhatja a szerződés teljesítését, ha a saját körülményeiben vagy a megajándékozotthoz fűződő viszonyában olyan lényeges változás következik be, ami miatt a szerződés teljesítése nem várható el tőle.Ilyesmi általában akkor történik, ha a felek között úgyhogy az ajándékozó meggondolja magát, vagy pedig(például betegség, csődeljárás), és így- tájékoztatta lapunkat a MOKK.ha a megajándékozott vagy családtagja valamilyenaz ajándékozó ellen (például becsületsértés vagy testi sértés), vagy ha az ajándékot valamilyen feltevésből adták (például eljegyzésre vagy házasságkötésre), ám ez végül nem valósul meg. Az ajándékozó akkor is visszakövetelheti az ajándékot, ha a létfenntartása érdekében szüksége van rá, feltéve, hogy a megajándékozott még rendelkezik az ajándék tárgyával. Fontos tudni, hogy az ajándék visszakövetelése a törvény szerint csak ötéves elévülési időn belül történhet meg.Az ajándékozástmondhatják azt a szülők, hogy a kocsi vagy a lakás csak akkor lesz a gyereké, ha elvégzi az egyetemet és lediplomázik. Viszont a gyerek mondhatja azt, hogy nem él a lehetőséggel. Az ajándékozási szerződés ugyanis kétoldalú szerződés. Ketten kellenek hozzá: egy ajándékozó, aki adni akar, és egy megajándékozott, aki ezt elfogadja. Ha úgy érzi, hogy az ajándékkal csak nyűgöt venne a nyakába, minden további magyarázat nélkül visszautasíthatja.Aki szeretne írásbeli szerződést az ajándékozásról, annak célszerű közjegyzői okiratba foglaltatni azt. Az ajándékozó és a megajándékozott sem jár rosszul, mert a közokiratban foglaltak mindkét fél vonatkozásában közvetlenül végrehajthatóak. Amennyiben például az ajándékozó az ajándékot a szerződésben meghatározott határidőben, indokolatlanul nem adja át a megajándékozottnak, akkor a közjegyzői okirat alapján akár végrehajtási eljárás keretében kikényszeríthető az ajándék átadása.