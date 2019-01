Művészet, bor, autók - 2018 legjobb befektetései

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Néhány befektetési eszköz 2018-as hozama. Forrás: The Wall Street Journal

Anthony Maxwell, a londoni Liv-ex borkereskedés igazgatója szerint az emberek keresik azokat a helyeket, ahol leköthetik a készpénzüket, és a luxustermékek azért különösen vonzók erre, mert nem csak értékállók, hanem külsőre is izgalmasak, mutatósak és gyakran esztétikai értékkel is bírnak. A műtárgypiacon referenciaértékkel bíró Art Market Research Art 100 Indexe szerint azok, akik 2018-ban művészetbe fektették a pénzüket november végéig átlagosan 10,6 százalékos hozamot könyvelhettek el. 2018 novemberében David Hockney egy festménye, ami egy úszó és egy medence parton álló férfit ábrázol, több mint 90 millió dollárért kelt el és lett a valaha legdrágábban leütött, élő művész által festett kortárs művészeti alkotás. Ahogy akkor írtuk: A 81 éves David Hockney nagyméretű festményének eladását óriási hírverés és várakozás előzte meg. Hockney forgalma 225%-os emelkedést mutat, az alkotó népszerűbb, mint valaha.A borbefektetések piaca 10,2 százalékos növekedést könyvelhetett el idén a Lic-ex 1000 indexe szerint, ami széleskörűen, régiók szerint is listázza a borokat. Ezzel egy időben a globális részvénypiac növekvő tendenciái 2018 utolsó negyedévében megfordultak. Itt elsősorban az USA és Kína közt várható kereskedelmi háború képe rémítette meg a befektetőket. A Standard & Poor's 500-as listán szereplő részvények 2018-ban 5,1 százalékos átlagos visszaesést könyvelhettek el. A pénzüket készpénzben tartók 1,9 százalékos nyereséggel, míg a tőkéjüket aranyba fektetők 2,2 százalékos veszteséggel zárhatták az idei évet. Azonban persze azt is fejben kell tartani, hogy a részvénypiacok visszaesése csak nemrég kezdődött, és az elemzők azt jósolják, hogy a részvénypiacok a következő hónapokban erősödhetnek, míg a luxustermékek piaci trendjei megfordulhatnak.

A ritka borok piaca 2008 és 2018 között. Forrás: The Wall Street Journal

Andrew Shirley, a globális ingatlantanácsadó-cég, a Knight Frank partnere szerint a luxustermékeknek mindig volt és lesz valamilyen piaca, mivel mindig vannak, akik szeretik ezeket. Ebből pedig az következik, hogy nincs értelme ezeket csak a birtoklásért megszerezni, hanem érdemes a befektetési aspektusukat is figyelembe venni.A Fancy Color Research Foundation szerint a csúcskategóriás gyémántok piaca 2018 első három negyedévében 0,4 százalékkal növekedett. Sokan azért vásárolnak gyémántokat, mert ezek segíthetnek diverzifikálni a portfóliójukat, és mert ezeket gyakorlatilag nem érintik az áringadozások. De az ilyen szokatlan befektetéseknek is megvannak a maguk kockázatai a változó szabályozási környezettől kezdve a változó ízlésig. Ennek jó példája, hogy a luxusborok piacán mostanában a Burgundi borok népszerűbbé váltak a Bordeaux-iaknál.A luxus veteránautók piaca 2018-ban egy szolid csökkenést könyvelhetett el a HAGI's Top Index szerint, amire a piaci szereplők számítottak is az után, hogy a 2008-as gazdasági válság óta milyen intenzitással csatornázták a befektetők tőkéjüket ebbe a piacba. Ez azért történhetett, mert akkoriban kevés olyan piac volt, ami pozitív hozamot ígért, de mára már más a helyzet, így a befektetői tőkék részben más piacokra vándorolnak. Azonban az elmúlt 10 évnek a veterán luxusautók voltak a legkiemelkedőbb befektetési formái 282 százalékos növekedéssel. Ehhez képest a numizmatikai érmék piaca 182, a boroké 147, az ékszereké 125 százalékos növekedést könyvelhetett el tíz év alatt, míg az antik bútorok és a kínai kerámiák vesztettek is az értékükből.

A veterán luxusautók piaca 2014 és 2018 között. Forrás: The Wall Street Journal

A luxusbefektetésekre manapság a feltörekvő piacokon van a legnagyobb kereslet, azonban ez azzal is jár, hogy a luxustárgyak piacai kitetté válhatnak a devizapiacok ingadozásainak is. Ennek érdekes példája volt az, ami a Brexit népszavazás után történt a ritka borok piacán. Mivel ennek a piacnak az angol font volt a bevett pénzneme, a Brexit-döntést követő fontleértékelődés lehetőséget adott a nemzetközi befektetőknek, hogy bevásárolják magukat ebbe a piacba.Magyarországon is egyre elterjedtebb a műtárgybefektetés, mint alternatív befektetési forma. Ahhoz, hogy ebbe nyugodt szívvel belekezdjen bárki is, tisztában kell lenni a műtárgyak historikus áraival. Ehhez nyújt segítséget az Art Advisory Budapest független művészeti tanácsadó cég műtárgybefektetés szolgáltatása, ahol 50 ezer adatot tartanak nyilván a magyar művészek itthoni és nemzetközi aukciós leütési árairól és kérésre bármelyik fontos művészről ár-elemzést készítenek.