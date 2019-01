Múzeum egykori erőműben, kolostorban - 2019 legizgalmasabb új művészeti intézményei, nagyszabású bővítései

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Katari Nemzeti Múzeum, Doha / nyitás: márc. 28.

A régóta várt nemzeti múzeum a tervek szerint Katar nemzeti örökségét mutatja be, miközben a jövőjét ünnepli. Az intézmény állandó gyűjteménye három nagy részlegből áll majd, ezek a Kezdetek, az Élet Katarban és a Nemzet építése. A különleges, lapos, egymásba kapcsolódó részekből konstruált épületet a francia Jean Nouvel tervezte, inspirációja a sivatagi rózsa volt.

Katari Nemzeti Múzeum (kép forrása: Quatar Tribune)

Museum Susch, Susch, Svájc / nyitás: jan. 2.

A svájci Alpokban megnyílt múzeum egy lengyel privátgyűjteménynek ad otthont. A gyűjtő Grazyna Kulczyk, Lengyelország egyik legnevesebb műgyűjtője, érdeklődése középpontjában a kortárs művészet áll, valószínűleg ő az ország legvagyonosabb nője. A múzeum egy 12. századi kolostor területén kapott helyet, több mint 1500 négyzetméter kiállítótérrel.

Museum Susch (kép forrása: Scott&Co)

Norton Museum of Art, West Palm Beach, bővítés / nyitás: febr. 9.

A Foster + Partners cég jóvoltából létrejövő fejlesztés keretében a Norton Múzeum 11 ezer négyzetméternyi kiállítótérrel, egy új épülettel és egy szoborkerttel gazdagodik. Egy nagy terem, a Ruth and Carl Shapiro Great Hall a múzeum nappalijaként működik majd, míg a campus oldali házakban művészeket tudnak elszállásolni.

Norton Museum of Art (kép forrása: Foster + Partners)

The Shed, New York / nyitás: tavasz

Manhattan északi részén új, interdiszciplináris művészeti központ nyílik, ahol a tervek szerint minden művészeti ág alkotói dolgozhatnak majd, így helyet kapnak az előadóművészetek, a vizuális művészetek és a pop kultúra képviselői is. A szervezők egyaránt várják a befutott és a pályájuk kezdetén álló művészeket. A tervek szerint Gerhard Richterrel megállapodtak az együttműködésről, valamint egy, az Egyesült Államok zenei történelmét bemutató koncertsorozat is megrendezésre kerül, Steve McQueen szervezésében. Az intézmény épülete rendkívül izgalmas, egy külső része mozgatható, bővíthető, a művészek és az adott program igényei szerint lehet kiállítócsarnok vagy akár színházterem is. Az épületet tervezője a Diller Scofidio+Renfro és a Rockwell Group.

The Shed (kép forrása: The New York Times)

Humboldt Forum, Berlin / nyitás: szeptember

Az új múzeumi komplexum egy átalakított királyi épületben kap helyet. Berlin etnológiai, ázsiai gyűjteményének ad majd otthont, valamint a város történelmével kapcsolatos állandó kiállításnak. Kiállítóterek lesznek időszaki tárlatok számára is, valamint egy nyitott kutatólabor, amit a Humboldt Egyetem működtet.

Humboldt Forum (kép forrása: Humboldt Forum)

Bauhaus Museum, Dessau / nyitás: szept. 8.

100 éve, 1919-ben, Weimarban alapították a híres és meghatározó Bauhaus iskolát. A centenáriumi emlékév egyik legfontosabb eseménye a múzeumnyitás Dessauban, ahol a Bauhaus Foundation Dessau gyűjteményét állítják majd ki. Az iskola 1925 és 1932 között működött a városban, sokak szerint ez volt a legsikeresebb korszaka. Áprilisban egyébként Weimarban is felavatnak egy Bauhaus-múzeumot.

Bauhaus Museum (kép forrása: The Art Newspaper)

Museum of Modern Art, New York, bővítés / nyitás: nyár

A többéves bővítési projektnek köszönhetően a MoMA kiállítóterei 30 %-kal megnőnek, ez további 15 ezer négyzetméter helyet jelent. Új, flexibilis részlegek jönnek létre, a kortárs dizájn, performansz-művészet és film számára. A múzeum 2019-es programja a gyűjtemény darabjainak bemutatására fókuszál.

Museum of Modern Art (kép forrása: Floornature)

Centre Pompidou X West Bund Art Museum, Sanghaj / nyitás: 2019 közepe

A Sanghaj-i múzeum új, 25 ezer négyzetméteres szárnyában a párizsi múzeumból érkező kiállítások lesznek láthatók. 2007-ben már volt terv arra, hogy egy Pompidou nyíljon Sanghajban, azonban ez nem valósult meg. Most, 2019-ben viszont más formában létrejön az együttműködés. Az épület bővítését David Chipperfield tervezte.

Centre Pompidou X West Bund Art Museum (kép forrása: The Art Newspaper)

Albertina Künstlerhaus, Bécs / nyitás: ősz

A kortárs művészetnek új otthona nyílik Bécsben, a Künstlerhaus épületében. Az Albertina számára adományozott Essl-gyűjtemény 1323 darabjának válogatása lesz itt megtekinthető. A gyűjteményben olyan művészek alkotásai szerepelnek, mint Cindy Sherman, Tony Cragg, Karel Appel és Georg Baselitz.

Künstlerhaus (kép forrása: Die Presse)

GES-2, Moszkva / nyitás: 2019 vége

Az év 2. felében Moszkva egy óriási, új művészeti központtal lesz gazdagabb. A GES-2 komplexum egy Kreml közeli, egykori erőmű épületében kap helyet. Kortárs és modern művészet a profilja, amfiteátrum, könyvtár, valamint művész rezidenciák lesznek benne. Az intézmény hátterében a V-A-C kortárs és modern művészeti alapítvány áll, amelyet 2009-ben alapított a földgázból meggazdagodott Leonid Mikhelson.

GES-2 (kép forrása: The Art Newspaper)

Forrás: The Art NewspaperSzerző: műtárgy.com