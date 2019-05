Múzeumok színfalai mögött a Műtárgyak Éjszakáján

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum a szocializmus jegyében várja a látogatókat. Június elsején délelőtt bemutatkozik a múzeum plakáttára és szocialista plakátgyűjteménye, délután pedig a szocializmus korabeli kereskedelmére és vendéglátására fókuszáló tárlatvezetések várják a látogatókat.A Vasarely Múzeum egy interaktív családi programmal készül a Műtárgyak Éjszakájára. A múzeumpedagógiai családi délutánon a Victor Vasarely által is sokszor játékba hozott csalóka terek titkát fejthetik fel a látogatók interaktivitással és alkotással.A Magyar Tudományos Akadémia Művészeti Gyűjteménye egy ritkán látogatható különleges kollekció, ezért érdemes élni a lehetőséggel és felkeresni a Műtárgyak Éjszakája keretében. A gyűjtemény munkatársai június 1-én napközben három különböző tárlatvezetéssel is készülnek, amiken több, máskor a raktárban rejtőzködő alkotás is megcsodálható lesz.A Magyar Nemzeti Galéria csupa olyan programmal készül a Műtárgyak Éjszakájára, amelyek a színfalak mögé viszik a látogatót. Még a tárlatvezetés is - melyet Bellák Gábor művészettörténész fog vezetni - arra keresi a választ, hogy hogyan viseli magán a múzeum az 1970-es évek jegyeit, az évtizedét, amikor az intézmény a jelenlegi épületébe költözött. Emellett pedig a restaurátor- és a múzeumpedagógiai műhely is felfedi titkait.A Ludwig Múzeumban is a kulisszák mögé leshetünk be, itt Kónya Béla főrestaurátor vezetésével. Ezen a programon a látogatók a gyűjteményi raktárban közelebbről is megismerkedhetnek David Hockney Ellenfény francia stílusban című festményével, ami épp most érkezett vissza egy nemzetközi turnéról, mely során a londoni Tate Britianben, a párizsi Centre Pompidou-ban és a New York-i The Metropolitan Museum of Artban is ki volt állítva.A Műtárgyak Éjszakája keretében június 1-én délután a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum munkatársai egy különleges tárlatvezetéssel készülnek, amely nem csak a kiállítást, hanem a múzeum kertjét is érinti. A kert különlegessége, hogy aztHopp Ferenc, a világutazó műgyűjtő rendezte be egzotikus növényekkel és keleti eredetű műtárgyakkal a 19. század végén.Szerző: műtárgy.com