Nosztalgiahullám - az Állami Áruháztól az undergroundig. 7 izgalmas program a Műtárgyak Éjszakáján

Plakát

Varázsdobozok

Nagyon szeretjük a plakátokat. Több okból is. Például azért, mert hivatalból figyelemfelkeltőnek, frappánsnak kell lenniük. Aztán azért is, mert felidéznek egy korszakot, egy miliőt, nosztalgiát ébresztenek bennünk. A 20. századi plakátok általában igényes kivitelezésűek voltak, a reklámértéken túl művészeti értéket is fel tudtak mutatni. Nem csoda, hogy a gyűjtők körében is népszerűek. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum plakáttárában sok kincs van, amely a nagyközönség számára nem, vagy csak nagyon ritkán látható. Június 1-én Veress Kinga művészettörténész, muzeológus előadása keretében a résztvevők megtekinthetik ezeket a különleges darabokat. Az érdeklődők szecessziós plakátokkal éppúgy találkozhatnak, mint a szocializmusból származókkal - a hangsúly az utóbbiakon lesz.Maradjunk a kereskedelemnél és az MKVM-nél. Milyen volt a KÖZÉRT üzlet vagy az Állami Áruház kínálata? Milyenek voltak a kirakatok, enteriőrök a szocializmusban? Dr. Török Róbert muzeológus vezetéséből kiderül. A résztvevők érdekes korabeli tárgyakat tekinthetnek meg közvetlen közelről. Vigyázat! Nosztalgia-veszély a láthatáron! (A programot természetesen azoknak is ajánljuk (sőt), akik nem látták a saját szemükkel a fent említett helyszíneket.) Kereskedelem a szocializmus idején I ., II . Exkluzív tárlatvezetés a kereskedelmi állandó kiállításban a szocializmus jegyében)Hogy mik is azok a varázsdobozok? Hát olyan eszközök, amelyek képesek visszarepíteni bennünket térben és időben, felidézni történelmi, kulturális, politikai eseményeket, megeleveníteni híres és kevésbé híres emberek mondatait, mozdulatait. Bizony, a televízióról és a rádióról van szó. Herpai András muzeológus segítségével nagy utazást teszünk, a televíziózás és rádiózás kezdeteitől egészen a digitális korszakig jutunk el, utunkat jeles szereplők szavai és gesztusai kísérik. Két eszköz, amely régóta a mindennapjaink fontos szereplője, nemcsak tudósít a történésekről, hanem alakítja is azokat. Izgalmas sztorik, érdekes emberek, lenyűgöző szerkezetek.

Közös időnk

Varázsdobozok túl időn és téren I . és II . A pezsgőgyáros karosszékétől az űrhajós meséjéig)A Fekete Lyuk több mint egy szórakozóhely, sokkal inkább egy fogalom. A 80-as évek legendás underground központját a pokol tornácának is becézték, megfordult ott a művészvilág színe-java. A Kiscelli Múzeum pincéjében, egy igazán különleges helyszínen, 400 négyzetméteren élhetjük át a földalatti klub hangulatát, interjúk, poszterek, zenék és Balla Loránd közvetítésével.A Magyar Nemzeti Múzeum kiállítása a látogatók segítségével valósult meg. Az intézmény ugyanis arra kérte a közönséget, hogy a 30. évforduló alkalmából a rendszerváltozáshoz kapcsolódó tárgyakat küldjenek be. A tárlatra még mindig várják a kapcsolódó tárgyi emlékeket. Gál Vilmos történész, a Történeti Tár igazgatóhelyettese tart vezetést a kiállításon.

A 70-es éveknek ma kétségtelenül nagy divatja van. Egyre több, a korszakra vonatkozó tanulmány, kutatás lát napvilágot és az utóbbi időben több kapcsolódó kiállítást is rendeztek. Az viszont talán nem sokak számára ismert tény, hogy a 70-es években a fotóművészetben is változás állt be. Az addig többnyire beállított képeket felváltották az őszinte emberi arcok, elkapott pillanatok. Az újító generáció tagjai ma már a fotózás ismert nevei, klasszikusnak számító "nagy öregjei". Szarka Klára kurátor, fotótörténész avat be minket a stílusváltás körülményeibe, a napjainkig ható életművek születésébe.Ízig-vérig 70-es évek. Tánc, neonreklámok, fesztiválzene, városi pezsgés. Válogatás a Fortepan archívumából. A kiállításmegnyitó egyben a Műtárgyak Éjszakája programsorozat nyitó rendezvénye is. Gyere, indítsd el velünk a 3. Műtárgyak Éjszakáját!Teljes program: https://www.mutargyakejszakaja.hu/programok Időpont: 2019. május 30. - június 1.Szerző: Műtárgy.com