Szenvedélyes műgyűjtő a világ második leggazdagabb embere

Bernard Arnault (kép forrása: Widewalls, fotó: Martin Argyroglo)

Az Arnault által vezetett LMVH tulajdonában olyan márkák vannak, mint a Louis Vuitton, a Christian Dior, a Ginvechy és a Dom Perignon. A francia üzletemberről lehet tudni, hogy szenvedélyes műgyűjtő. Érdeklődésének középpontjában olyan nevek állnak, mint Pablo Picasso, Damien Hirst, Jean-Michael Basquiat és Andy Warhol. Több művészt is felkért az LMVH-márkákkal való együttműködésre, Richard Prince, Takashi Murakami és Jeff Koons táskákat tervezett a Louis Vuittonnak, illetve utóbbi még a Dom Perignonnal is együttműködött, különleges csomagolást álmodva meg az italnak.

Fondation Louis Vuitton (kép forrása: World Art Foundations)

2014-ben Arnault megnyitotta a Fondation Louis Vuittont a nyugat-párizsi Bois de Boulogne-ban. Az intézmény épületét a sztárépítész Frank Gehry tervezte, az ő munkája többek között a titánötvözettel bevont bilbaói Guggenheim Múzeum épülete is. A Fondation Louis Vuittonban Arnault gyűjteményéből vannak kiállítások, illetve több gyűjtőóriástól és a világ nagy múzeumaiból is érkeznek műtárgyak. Az Artnews leírja, hogy Arnault úgy emlékszik, első műtárgyvásárlása egy Monet-festmény volt az 1980-as évek elején, ami nemcsak jó kép volt, hanem egy jó befektetés is. A gyűjtemény nagyobb részét a háború utáni és kortárs művek teszik ki.Forrás: ArtsySzerző: műtárgy.com