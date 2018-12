TOP 10: a legdrágábban eladott festmények 2018-ban Magyarországon

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Sikeres évet mondhat magáénak a magyar műkincspiac. Ezen belül is a festmények kereskedelme szárnyalt a leginkább. A két piacvezető aukciósház - a Virág Judit és a Kieselbach Galéria - legutóbbi árverési forgalma egyenként is megközelítette az egymilliárd forintot, de a kisebbek - például a Bodó és a Nagyházi Galéria, valamint a BÁV - festménykollekciói is meghaladták, vagy közel jártak a százmilliós összforgalomhoz.

Az első: Rippl-Rónai József: Cyniák fehér vázában

Az elmúlt két év tapasztalatai és aukciós eredményei alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a magyar műkereskedelem képes túlszárnyalni a 2008-as válság előtti boomot. Bár az eredmények már 2010-es évek első felében is kedvezően alakultak, ebben az esztendőben az is beigazolódott, hogy a műkereskedelem tartósan jó eredményeihez elengedhetetlen biztos gyűjtőkör stabilan megerősödött. Kiegyensúlyozottá - de ami talán még fontosabb -, hosszú távon tervezhetővé vált a kereskedés.

Rippl-Rónai József: Cyniák fehér vázában, 1910 körül 170 millió forint - Virág Judit Galéria

- Virág Judit Galéria Vaszary János: A pesti Duna-korzó, 1934 körül 140 millió forint - Virág Judit Galéria

- Virág Judit Galéria Perlrott Csaba Vilmos: Önarckép szoborral 140 millió forint - Kieselbach Galéria

- Kieselbach Galéria Rippl-Rónai József: Pihenő Fenella, 1911 85 millió forint - Virág Judit Galéria

- Virág Judit Galéria Kádár Béla: Zenészek, 1928 80 millió forint - Virág Judit Galéria

- Virág Judit Galéria Reigl Judit: A semmi szétzúzása, 1954 65 millió forint - Virág Judit Galéria

- Virág Judit Galéria Rippl-Rónai József: Kékruhás lány virágos kalapban, 1910-es évek 63 millió forint - BÁV

- BÁV Bortnyik Sándor: Vörös palack, 1923 60 millió forint - Virág Judit Galéria

- Virág Judit Galéria Reigl Judit: Robbanás 60 millió forint - Kieselbach Galéria

- Kieselbach Galéria Perlrott Csaba Vilmos: Őszi utca Nagybányán, 1909 52 millió forint - Virág Judit Galéria

A kínálat a régi és a kortárs mestereknél a szokottnál szélesebb volt, a legnagyobb forgalmat hozó klasszikus moderneknél pedig sikerült jelentősen túlhaladni az elmúlt években már megszokott jó színvonalat. Számos tételért hosszú licitharc folyt, s a korábbinál lényegesen több tétel kelt el a becsült értékének megfelelő vagy azt meghaladó áron. Az aukciókon számos új, zömében fiatal érdeklődőt is fel lehetett fedezni, úgy tűnik, kialakulóban van egy ifjabb gyűjtőgeneráció, illetve befektetői réteg, amely a műtárgyakkal is komolyan számol portfoliójában.Az élénkülés a 2018-as év rekordáraiban mutatkozott meg a legszignifikánsabban. Az esztendő legmagasabb áron értékesített tíz festménye az 52 és 170 millió forintos tartományban helyezkedik el, ami messze jobb eredmény, mint a korábbi évek teljesítménye. A Virág Judit Galéria által értékesített Rippl-Rónai József: Cyneák fehér vázában (170 millió forint), a ház téli kollekciójának másik "húzóképe" Vaszary János Korzója (140 millió forint), valamint a Kieselbach Galéria ugyancsak decemberben értékesített Perlrott Csaba Vilmos Önarckép szoborral című (140 millió forint) művének leütési ára messze túlhaladta a várakozásokat.A tízes listából az is kitűnik, hogy a gyűjtők elsősorban a modern progresszív irányzatok képviselőit keresik. 19. századi, vagy akadémisztikus alkotás egyáltalán nem szerepel a legértékesebb művek között. A századelő magyar fauve festészetének nagyjai, valamint az 1920-as, 1930-as évek art deco neves képviselő szinte egyeduralkodók a hazai a műkereskedelemben.

A második: Vaszary János: A pesti Duna-korzó

A műkincspiac bővülésének másik jele, hogy a biztonságos befektetésnek számító modern klasszikusok mellett, egyre nagyobb az érdeklődés a második világháború utáni, illetve a kortárs művészet iránt. Jellemző, hogy a 2018-ban eladott legértékesebb alkotások között két Reigl Judit alkotás is szerepel. A Franciaországban élő művész alkotásai nemcsak idehaza, hanem már világviszonylatban is kurrens daraboknak számítanak, miközben a kortárs kínálat folyamatosan bővül idehaza. A piacvezetők kollekcióiban már fajsúlyos szereppel bír a kategória, miközben a Dobossy, a Contempo, a Blitz, illetve a BÁV is jelentkezik kortárs árverésekkel.