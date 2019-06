Ünnepeljük együtt a szecessziót! Közeleg a szecesszió világnapja

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Bár nem tudjuk biztosan, a szecesszió valószínűleg az egyik legközkedveltebb művészeti irányzat. Nem véletlenül, ugyanis legfőbb jellemzői a szépség, a természetközeliség, a növényi vagy geometrikus ornamentika. Azonban a szecessziót könnyebben értelmezhetjük talán akkor, ha mozgalomként, nem pedig egységes stílusként tekintünk rá. A századforduló idején a művészek egy csoportja szakítani kívánt a historizmus és az akadémizmus bevett formáival. Az egyes országokban különböző néven, más-más sajátosságokkal bontakozott ki a szecesszió. Itthon Lechner Ödön nevével szoktuk a leginkább összekapcsolni, aki az építészetben nemzeti stílus kialakítására törekedett, és ennek megvalósulását főként a magyaros és keleties ornamentikában látta. Lechner sikerességét jól mutatja követőinek száma is. (No meg az épületei, amelyek színesebbé teszik a mindennapjainkat.) A szecesszióra egyébként jellemző az összművészeti jelleg, és ez az építészetben jut kifejezésre. A művészek az egész épületet szerves egységként fogták fel, a benne lévő bútorokra, használati tárgyakra is műalkotásokként tekintettek. Az idei világnap is az építészethez kapcsolódik, a Réseau Art Nouveau Network által ajánlott téma

Kőrössy-villa, lépcsőház. Fotó: Bélavári Krisztina

Ahogy már megszokhattuk, az ünnep alkalmából számos izgalmas programon részt vehetünk. A világnaphoz kapcsolódó rendezvények június 15-én kerülnek megrendezésre. Az idei kiemelt esemény az Iparművészeti Múzeumhoz tartozó Ráth György-villában megrendezésre kerülő időszaki kiállítás, amely Kőrössy Albert Kálmán építőművészetét mutatja be. Kőrössy Albert Kálmán munkái között olyan gyöngyszemeket találunk, mint például a Városligeti fasor 47-es szám alatt található villája, amelyet saját használatra tervezett, illetve a Kölcsey-főgimnázium és a Népligettel szemben található, építése óta a legkülönfélébb (iskolai, múzeumi) funkciókat betöltő Tündérpalota.

Kőrössy-villa kékórában. Fotó: Bélavári Krisztina

A Ráth György-villát mindenképp érdemes felkeresni, hiszen az Iparművészeti Múzeum első főigazgatójának nemrégiben felújított otthona önmagában is impozáns látványt nyújt. Elegáns falépcsőjével bekapcsolódhat az idei tematikába is. A villában A mi szecessziónk című állandó kiállítást is megtekinthetik a látogatók - június 15-én ráadásul tárlatvezetéssel. Indulnak tárlatvezetések a Kőrössy Albert Kálmán művészetét bemutató, Díszítőérzékkel átszőtt tudás című kiállításon is.

Ráth György-villa

Minden évben nagy népszerűségnek örvendenek a városi séták, amelyek idén sem maradnak el. Budapest gyöngyszemeivel és a Városligeti fasor villáival, műtermeivel ismerkedhetnek meg rajtuk az érdeklődők. Filmvetítés és művészeti workshopok is várják a látogatókat, kicsiket és nagyokat egyaránt.

Szecessziós lépcsők - a szecesszió világnapja 2019

A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. További információt itt talál.A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Szerző: műtárgy.com