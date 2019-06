Visszafogott nemzetközi aukciós eredmények, nagy változás a Sotheby’s-nél

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A Sotheby's összesen 25 tételből álló árveréssel készült, azonban ezek között olyan nagy nevek is felbukkantak, amelyek dobni tudtak az összbevételen is. Az aukciósház környékén viszont kétségkívül nem az aukciós eredmény a legnagyobb újdonság mostanság. Először azonban lássuk a számokat! (Az összegek a becsértékek kivételével tartalmazzák a jutalékot is.)

Claude Monet: Nymphéas, 1908 (kép forrása: Sotheby's)

A Christie's június 18-i esti árverésének összbevétele 36,4 millió font. Ez az előzetesen becsült összegnek kevesebb mint a fele. A művek 77%-a talált gazdára. (Összevetésképpen: tavaly ilyenkor 128 millió font volt a bevétel, a képek 84%-a kelt el.) Az est csúcspontja a legelső tétel volt, egy Egon Schiele-rajz 1909-ből, amelyet 19 éves korában készített a művész. Az akton már látszik a Schielere jellemző, ideges vonalvezetés, a mű egésze azonban visszafogottabb, mint általában a festő ismert munkái. A képet 200 és 300 ezer font közé becsülték, végül egy telefonon licitáló 1,27 millió fontért vette meg. Az aukció összbevételének több mint a negyedét egy Picasso-festmény húzta be, a Homme et femme nus, ami egyébként a becsérték alsó határa környéként kelt el, 12,4 millió fontért. Az este egyik kulcsfontosságú tétele Fernand Léger Femme dans un fauteuil című festménye lett volna, de nem kelt el, annak ellenére, hogy a kép egyike a festő öt, ülő nőt ábrázoló művének, amelyek közül három már múzeumokban található. A mű egyébként ugyanabból a kollekcióból érkezett, mint a Picasso-festmény. Az árverés majdnem felét szürrealista művek adták.

Egon Schiele: Liegender Mädchenakt, 1909 (kép forrása: The Art Newspaper)

Míg 2018-ban a Sotheby's eredménye jócskán a rivális aukciósházé alatt maradt, addig idén megfordult a helyzet, köszönhetően 1-2 igen erős tételnek. A 25 tételből kettő maradt vevő nélkül, a június 19-i árverés összbevétele 98,9 millió font volt. Sokatmondó adalék viszont, hogy ez az összeg a becsült alatt maradt (jutalékok nélkül az előzetes becslés: 87, 5 millió font, a tényleges bevétel, szintén jutalékok nélkül: 84,8 millió font), tehát itt sem beszélhetünk egy átütő sikerű árverésről. A sikeres tételekről szólva az Artsy újságírója azt a szellemes megjegyzést teszi, hogy a mostani "pénzcsinálók" az "M" betűs művészek voltak. És valóban, Monet, Modigliani és Miró festményei vezették az aukciót. A (várt) sztártétel Monet Nymphéas című festménye volt, amely a híres és közkedvelt tavirózsa-sorozat egyik darabja.Előzetesen 25 és 35 millió font közé becsülték, végül 23,7 millió fontért kelt el, a becsérték alatt. Modigliani Jeune homme assis, les mains croisées sur les genoux című portréja elérte az alsó becsértéket, a 16 millió fontot, és ott is maradt, jutalékkal 18,4 millió fontért kelt el. Joan Míró Peinture (L'Air) című 1938-as festménye 2010-ben a Christie's-nél 10,3 millió dollárért kelt el, most jutalékkal együtt 12 millió fontért (15 millió dollárért), tehát valamennyivel jobban teljesített.

Amedeo Modigliani: Jeune homme assis, les mains croisées sur les genou, 1918 (kép forrása: The Art Newspaper)

A Sotheby's környékén viszont most az a legfontosabb hír, hogy 31 év után ismét magánkézbe kerül az aukciósház. A francia-izraeli milliárdos, a főként telekommunikációs üzletekben érdekelt vállalkozó, Patrick Drahi vásárolta meg, 3,7 milliárd dollárért. Azzal, hogy a Sotheby's ismét kivonul a tőzsdéről valószínűleg jobban fel tudja majd venni a versenyt például a Christie's-zel is. Nagyobb szabadsága lesz, a nyilvánosságnak kevésbé tartozik majd elszámolással, nagyobb kockázatot tud vállalni, például azzal, hogy több műtárgynál ajánl eladási árhoz kötődő előzetes garanciát. Azonban az is borítékolható, hogy mindezzel a cég transzparenciája csökkenni fog majd, ami kifejezetten rossz hír a műtárgypiaci elemzők számára.Forrás: Artsy, The Art Newspaper, Christie's, Sotheby'sSzerző: műtárgy.com