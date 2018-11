Mínuszba csúszott Amerika 2018.11.02 16:21

A vezető amerikai részvényindexek hamar elveszítették a maradék lendületüket is, a Dow Jones már bő fél százalékos mínuszban van, az S&P-500 0,75 százalékkal, a Nasdaq pedig 0,6 százalékkal áll tegnapi záróértéke alatt. A nap vesztese továbbra is az Apple, mely 6,8%-os zuhanást mutat most éppen.