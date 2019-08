Jövőre 2000 dollár lehet az arany

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Jól szerepel idén az arany

Az Egyesült Államok és Kína között feszülő kereskedelmi háború.



Recessziós félelmek.



Az amerikai hozamgörbe invertálódása. A kétéves államkötvény hozama magasabb már mint a 10 évesé.



A legutóbbi kamatdöntő ülésén 2008 óta először vágott kamatot az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed.



A központi bankok fél évszázada nem látott mértékben vásárolják az aranyat.

A 2000 dolláros célár

Még Kínának sem sikerült letörnie a bika szarvát

Az elmúlt hónapban számos faktor támogatta az arany árfolyamának emelkedését, sőt optimistább elemzők 2020 végére már 2000 dolláros árfolyamot vízionálnak. Nézzük mik voltak ezek:Stan Bharti, a Forbes & Manhattan bank vezéreVéleménye szerint nem a rövidtávú piaci hatások fogják rekordmagasságokba röpíteni az arany árfolyamát, mint például a kereskedelmi háború. A 2003-2004-es időszakhoz hasonlítja a mostanit, akkor is elfordultak a részvényektől a befektetőt és aranyba menekültek. Az utóbbi 8-10 évben hatalmas részvénypiaci szárnyalásnak lehettünk tanúi, mely egy alacsony kamatkörnyezetben öltött testet. Véleménye szerintBrien Lundin a Gold Newsletter szerkesztője szerint a gazdaság stimulálása érdekében a, amely szintén az arany malmára hajthatja a vizet. Az újabb QE inflációhoz és gyengébb dollárhoz vezethet, melyek mind az aranyat támogathatják.Geopolitikai kockázatok is szárnyat adhatnának a nemesfémnek, például egy elmérgesedő iráni konfliktus vagy hongkongi tüntetések, vagy bármely nem várt történés a világban.a Reuters információja szerint.mivel az arany vásárlásához dollárt kell venni és jüant értékesíteni. Éves szinten 300-500 tonnával vágta vissza az importját Kína, mely évente 1500 tonna aranyat szerez be külföldről, mely a világ aranytermelésének harmada.

A kínai aranykereslet triplázott az elmúlt 20 esztendőben a jólét növekedésének köszönhetően. 2019 első félévében 575 tonna aranyat importált Kína, mely tavaly még 883 tonna volt. Júniusban volt a legélesebb visszaesés, csupán 57 tonna arany érkezett külföldről Kínába, míg 2018 júniusában 199 tonna.A kínai kormány nem először nyúl az arany importjának korlátozásához. Ugyanezt tették 2016-ban is, amikor a jüan szintén jelentősen gyengült. Azonban az akkori korlátozás jóval kisebb mértékű volt, mint a mostani.A jüan több mint 10%-ot esett a dollárral szemben tavaly év eleje óta, és a központi bank 7 fölé engedte a jegyzést, melyre több mint 10 év óta nem volt példa.

A grafikon

Ami a legérdekesebb, hogyÚgy tűnik az intézményi befektetők és a jegybankok megnövekedett aranykereslete felszívta a korábban Kínába áramlott mennyiséget.Mindezek következtében a sárga nemesfém 2013 áprilisa óta nem látott magas szintekre emelkedett. Az eddigi rekord határidős záróárat 2011 augusztus 22-én sikerült beállítani, 1891,9 dollár unciánkénti árral.Augusztus elején az arany árfolyama áttörte az 1450 forintos ellenállását. Az RSI túladottságot mutat, az MACD pedig természetesen vételi jelzést. Vételekkel a már támasszá alakult 1450 forint körüli szinteken vagy 1463-nál a 20 napos mozgóátlagnál ajánlott próbálkozni.