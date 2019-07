Lassul Kína vagy sem?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Kína árupiaci kereslete a GDP növekedésének folyamatos lassulása ellenére nem csökken, egyedül a réz piacán figyelhetünk meg csökkenő tendenciát. Logikusnak tűnne az érvelés, hogy Kína nyersanyag igénye csökken az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi háború következtében. Azonban a számok mást mutatnak.A kínai GDP 27 éve nem látott alacsony növekedést produkált, "csupán" 6,2%-kal növekedett az idei második negyedévben éves alapon. Ha először nézünk a számokra, azt láthatjuk, hogy Kína nyersolajimportja csökkent júniusban a májusi adathoz képest tonnában, azonban ha már napi szinten vizsgálódunk, akkor észrevehetjük, hogy az egy napra jutó átlagos import 1,7%-kal növekedett. Negyedéves alapon a kínai olajimport napi 9,9 millió hordós átlagot ért el, mely az előző évi 9,04 millióhoz képest igen jelentős növekedés. Ebből még nem érdemes messze menő következtetéseket levonni Kína gazdasági állapotának egészségéről, ugyanis valószínűleg jelentős olajmennyiség kerülhetett stratégiai, és kereskedelmi tárolókba is, a növekvő nemzetközi feszültségek következtében.Hasonló tendenciák mondhatók el a szénimport alakulásáról. A vasérc behozatala havi alapon 10,2%-ot esett júniusban, azonban ez leginkább a brazil termelés visszaesésének tudható be, ahol még mindig érezhetőek a januári gátszakadás miatti bányabezárások hatásai.A réz felhasználás volt egyedül megmagyarázhatatlanul gyenge, májusról júniusra 9,7%-kal esett az importja. Ráadásul a réz gyengeségét a negyedéves adatok is megerősítik, a második negyedévben 7,5%-kal omlott a rézkereslet az első három hónaphoz képest. Jó magyarázat lehet Kína csökkenő rézkeresletére a kereskedelmi háború miatt bekövetkezett feldolgozóipari lassulás.Továbbra is érdekes lehet figyelemmel kísérni Kína nyersanyagkeresletét, ugyanis sok mindent elárulhat gazdaságának alakulásáról, a kereskedelmi háború által okozott sebek súlyosságáról, illetve a kínai növekedési stimulus hatásosságáról.