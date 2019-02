Bombát robbant az MNB a nyugdíjaknál!

Az MNB Versenyképességi programjának háztartásokat érintő kérdései külön figyelmet kapnak a Portfolio március 21-ei IWS konferenciáján. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

Egy új, kifejezetten a készpénz megtakarítás állampapírba való átforgatását célzó konstrukció bevezetését javasolja az MNB . Elsőre úgy tűnhetne, hogy olyan állampapírra gondolnak ez alatt, mint amiről Barcza György már korábban is beszélt: egy rövid futamidejű lakossági állampapír. Csakhogy az MNB hosszú futamidejű konstrukcióra gondol, amely leírásul szerint kedvező árazású, és legálisan szerzett készpénzben tartott jövedelem befektetése esetén visszaváltható lenne.

Ezzel együtt előtérbe kerül az SMSZ-konstrukció

Megújítanák és további kényelmi szolgáltatásokat is bevezetnének a lakossági állampapírok vásárlásai során, ilyen lenne az automatikus kamattőkésítés, az automatikus vásárlási lehetőség és a TBSZ rendszer újragondolása is

. Ez utóbbival kapcsolatban főleg a kamatadómentesség jelenlegi szabályrendszerét reformálnák meg úgy, hogy hosszú távú állampapírok tartásával egyszerűbben lehessen ezt a mentességet elérni.

További érdekesség, hogy a hazai vállalatokban is magasabb hazai részesedést szeretnének kialakítani. Ezt célozná az az intézkedés, hogy a magánszemélyek esetén eltörölnék a részvények osztalékfizetése után fizetendő adót . Ugyanezt az osztalékadó-menteséget terjesztenék ki a NYESZ-számlákra is .

Ösztönöznék a munkavállalói részvényprogramot is

: az MNB szerint ezt célszerű lenne államilag is támogatni, az MRP program költségeinek az adóalapból való leírásával. Ugyancsak nagy dobásnak tűnik egy Jóléti Alap létrehozása (erről részletesebben lent), ami a tanulmány szerint a jelenlegi önkéntes nyugdíj-, egészség-és önsegélyező pénztári szereplőket tömörítené egybe. Ebben a Jóléti Alapban minden egyes munkavállaló és munkáltató a bruttó bér egy bizonyos százalékát fizetné be a munkavállaló saját dedikált jóléti számlájára, melynek lenne külön nyugdíj-és egészségzsebe. Mint írják, az állam a két szereplő befizetése mellé további adókedvezményeket biztosítva (munkavállalói befizetések után szja-visszaigénylés, munkáltatói befizetés adóalapból történő leírása) tehetné a rendszert még vonzóbbá. A lépés egyébként hajaz a lengyeleknél nemrég bejelentett hasonló intézkedésre, erre az MNB is utal a tanulmányban.

Alanyi jogú tagság járna a kiegészítő nyugdíjalapokban , hasonlóan, mint a briteknél, az amerikaiaknál, az olaszoknál vagy a lengyeleknél. A munkavállalók tehát alanyi jogú tagság mellett dönthetnek a befizetésről és annak mértékéről. Ennek adminisztrációja leghatékonyabban a munkáltatókon keresztül valósulhat meg.

Munkáltatói hozzájárulások támogatása a kiegészítő nyugdíjalapokhoz

Állami támogatások hatásosságának növelése a kiegészítő nyugdíjalapokban

Megreformálnák az önkéntes nyugdíjpénztárak eddigi működését is

A jóléti alapokba érkező befizetések különböző célokat szolgálnak, ennek érdekében a nyugdíj-és egészség zseb egymástól elkülönül. Bizonyos élethelyzetekben, mint első lakás vásárlása, gyerekszületés, vagy rendkívüli családi események (családfenntartó munkanélkülisége, idős hozzátartozó ápolása) a zsebek átjárhatók lennének, mellyel a jelenleg a rendszerből hiányzó fiatalok körében is ösztönözhetővé válna a nyugdíjcélú és egészségcélú megtakarítási hajlandóság.

