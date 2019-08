Figyelmeztet a világ legnagyobb nyugdíjalapja: nincs hova menekülni

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az 1500 milliárd dolláros vagyont kezelő japán nyugdíjalap az elmúlt három hónapban a részvény, kötvény és devizabefektetésein is csak pénzt vesztett - árulta el az alap vezetője. Elmondása szerint ilyen még soha ezelőtt nem fordult elő, ugyanis eddig abban állt a portfólió diverzifikáció alaptétele, hogy ha vesztenek is részvénybefektetésein, a kötvényeken cserébe viszont nyernek.Az adatok szerint a nyugdíjalap portfóliójának több mint fele hazai részvényekben és kötvényekben volt március végén, csakhogy sok japán kötvény mára negatív kamattal forog, emellett a Nikkei 225 részvényindex is 3%-ot gyengült az utóbbi három hónapban.Az alap vezetője amiatt aggódik, hogy a piacok mára annyira szinkronban mozognak, hogy a vagyonkezelők minden fő befektetési forinton a pénz elvesztését kockáztatják. Az alap igyekszik most olyan befektetéseket találni, amelyek teljesítménye kevésbé korrelál a világpiaci mozgásokkal, ilyen például a magán- és alternatív befektetések piaca, bár ezek egyre zsúfoltabb befektetési területekké kezdenek válni - mutatott rá az alap vezére.