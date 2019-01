Nyakunkon a nyugdíjválság, és már a befektetések sem segítenek

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Ha pedig visszatérünk a tőkepiacok mostani eséséhez, és feltételezzük, hogy hasonló éve lesz a piacoknak idén és jövőre is, a nyugdíjpiaci válság már azelőtt elkezdődik, mint ahogy az a 2021-es aggregát adatokból kiderül.

A Pew Charitable Trusts adatai szerint egyre nő a különbség az amerikai nyugdíjalapok eszközei és kötelezettségei között, de a legnagyobb probléma nem is ez, hanem a befektetéseken elérhető hozam, ugyanis a kumulált hozamok alacsonyabbak, mint az átlaghozam. Például 7%-os éves hozammal két év alatt 100 dollárból 114,49 dollár lesz, de ugyanúgy 7% lesz az átlaghozam akkor is, ha az első évben 50%-os mínuszt egy 36%-os plusz követ, viszont ez esetben a 100 dollárból 96 lesz.Mindez azt is jelenti, hogy. Példaként hozza fel a szerző New Jersey nyugdíjalapjait, amelyek 2016-ban összesen 27 milliárd dollárral növelték kifizetési kötelezettségüket, miközben a befektetések és tagi hozzájárulások miatt 6 milliárd dollárral csökkent az eszközállományuk. Ezt az ütemet feltételezve 2023-ban jöhet egy nyugdíjválság az érintett alapoknál, és az biztos, hogy ennek kimenetele nem a következő 5 évben realizálható hozamokon múlik majd.Miután a legtöbb nyugdíjalap a 2018 negyedik negyedévi adatait majd csak 2019 végén vagy 2020-ban teszi közzé, a Pew Charitable Trusts elemzéséhez hasonló átfogó anyag csak 2021-ben fog kijönni.