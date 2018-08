Putyin meghátrált nyugdíjügyben, nem lesz drasztikus korhatáremelés

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az eredeti tervek szerint a férfiak esetében 60 évről 65-re, a nők esetében 55-ről 63-ra akarták volna emelni a nyugdíjba menetel korhatárát fokozatosan 2032-ig. Oroszországban jelenleg a férfiak esetében 67 év a várható élettartam, a nők esetében 77 év.A mostani bejelentés szerint a nők esetében a nyugdíjkorhatárt nem nyolc, hanem öt évvel emelnék meg. Putyin hangsúlyozta, hogy a demográfiai és munkaerő-piaci trendek miatt mindenképp szükség van a nyugdíjrendszer reformjára, de nem lehet figyelmen kívül hagyni az emberek érdekeit sem, ezért igyekeznek enyhíteni a reformlépéseket amennyire csak lehet.Arról azonban nem beszélt az orosz elnök, hogy a férfiaknál belengetett 60-ról 65 évre történő korhatáremelésen bármit is változtatna.A korhatáremeléssel kapcsolatos hírek először júniusban jöttek ki, azóta több tüntetés is volt Oroszországban az intézkedés ellen. Putyin enyhítő üzenet és lépése valószínűleg annak is betudható, hogy a nyugdíjreform miatt népszerűsége látványosan lecsökkent az országban.