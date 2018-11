Varga elárulta: így néz majd ki a kormány új nyugdíjfegyvere

Az, hogy a kamatprémium az életkor függvényében változna, kétféle lehetőséget vetít előre. Egyrészről elindulhat a kormány abba az irányba, hogy az életkor növekedésével csökkenti a prémiumot, amellyel arra ösztönözne, hogy minél fiatalabban kezdjék el az emberek a nyugdíjra való öngondoskodást. Ez az irány egyébként összhangban lenne a nyugdíjpénztárak és nyugdíjbiztosítások stratégiájával is.



A másik iránynak, tehát az életkor növekedésével párhuzamosan a prémium növelésének is van létjogosultsága: így rövidebb idő alatt lehetne elérni értékelhető hozamot, emellett a kereslet az ilyen típusú termékekért is inkább a nyugdíj előtt a legnagyobb.



Az állam szemszögéből nézve nyilván olcsóbb megoldás lenne, ha az életkorral együtt nőne a kamat, mivel ellenkező esetben a régi ügyfeleknek jelentősebb kifizetést kellene teljesíteni a végén a felhalmozott kamatok miatt.



Kérdés az is,hogy a nyugdíjkötvény esetén is jár-e majd a 20%-os állami adójóváírás, mint azt megszoktuk a nyugdíjcélú megtakarításoknál. Lehet, hogy ezt végül a garantált magasabb hozammal "helyettesítenék".