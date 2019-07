20 milliós óvadék mellett, nyomjelzővel, fegyveres kísérettel sem engedték ki a OneCoin vezérét

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Ignatov védőügyvédjei 20 millió dolláros óvadékot ajánlottak a bolgár csaló szabadon bocsátásáért, még abba is belementek volna, hogy GPS-es nyomkövetővel látják el, fegyveres kísérettel járhatott volna, csak előzetes engedéllyel találkozhatott volna másokkal és a telefon, illetve számítógép használatát csak jegyzetelésre használhatta volna.A bíróság visszadobta a kérelmet, mert úgy találták, megvan az esélye annak, hogy Ignatov megszökik. Ennek az oka, hogy a OneCoin kamukriptopénzes séma még mindig működik, Ignatov például pont egy onecoinos eseményre utazott Kaliforniába, amikor a repülőtéren feltartóztatták. A OneCoin alapítója és Konstantin testvére, Ruja Ignatova még mindig szökésben van, az amerikaiak mellett többek közt India is elfogatóparancsot adott ki ellene.A bíróság döntésének köszönhetően Ignatov most rácsok mögött várhatja végig a potenciálisan több évig húzódó, komplex eljárást.Annak ellenére, hogy évek óta megírtuk, hogy a OneCoin csalás, a sémával kapcsolatosan számos ország nyomoz, a rendszert üzemeltető bolgár maffiózók jelentős része pedig rács mögött van, Magyarországon még mindig terjesztik a kamu-kriptopénzt. Az elmúlt hetekben két olvasói levelet is kaptunk a onecoinos ügynökök hazai aktivitásával kapcsolatosan.A OneCoinnal kapcsolatos legfrissebb fejleményekről itt írtunk: