Egymilliárd dolláros büntetést kapott egy piramisjátékos

A Woodbridge Group és tulajdonosa, Robert H. Shapiro a bíró szerint Ponzi-rendszert üzemeltetett, vagyis az új belépők befektetéseiből fizette a régiek hozamát. A sémát mintegy 281 kirakatcégen keresztül próbálta elrejteni.Az amerikai tőzsdefelügyelet, az SEC tegnap jelentette be, hogy a bíróság a Woodbridget és a kirakatcégeket összesen 892 millió dollárnyi illegálisan szerzett nyereség visszafizetésére kötelezte, emellett még 100 millió dolláros bírságot is ki kell fizetnie Shapirónak. A svindlert ezen kívül minden pénzügyi tevékenységtől eltiltották.A Woodbridge 2017-ben dőlt be, az SEC szerint 1,2 milliárd dolláros piramisjátékot üzemeltettek, mintegy 8400 lakossági ügyfelet károsítottak meg, főleg olyan idős embereket, akik nyugdíjra összespórolt vagyonukat fektették a cégbe.A bűnöző a rendszerből "csak" 21 millió dollárt költött magára, luxusautókat, ékszereket vett belőle és utazott.