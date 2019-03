Ingatlanba és párnacihába fektetnek a magyarok - mindent felborít az új nyugdíjkötvény?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

egy felmérés eredményeit ismertette, melyből kiderült, hogy a magyar emberek alig 7%-a készül az idős korra. Az öngondoskodásra való alacsony törekvés oka többek közt az is, hogy digitális csatornákon viszonylag ritkán találkozik az ember ilyen termékekkel. Ennek oka részben, hogy sok piaci szereplő nem nyitott a digitális változásra, bár a folyamat már beindult egyes vállalatoknál. Egy jó módszer lehet erre az agilis módszertan adaptációja. Az agilitás nem gyógyszer egy rosszul működő szervezet problémáira, csak akkor lesz haszna, ha egy jól működő szervezetre adaptáljuk. Nem érdemes minden folyamatra ráhúzni az agilis módszertant, cél a több helyzethez való alkalmazkodás többféle eszközzel - mondta el a vezérigazgató. A változást fékezi többek közt a silószerű működés, a bürokrácia, illetve a sok emberi beavatkozást igénylő folyamatok is. A digitalizációs versenyt azok a cégek nyerik majd, amelyek a legfogékonyabbak a változásra - összegezte a szakember.Az előadást követő panelbeszélgetésben, melyet Gaál Csaba, a Private Quality Zrt. vezérigazgatója moderált, a következő fontosabb gondolatok hangzottak el:a K&H Biztosító ügyvezetője, Hálózati Támogatás Igazgatóság vezetője úgy gondolja, a legtöbb ember továbbra sem tud megtakarítani. A reálbérek növekednek, így el fog jönni az idő, hogy az emberek többet fognak félretenni, nem valószínű viszont, hogy ez a leghosszabb távú megtakarításokon, a nyugdíjbiztosításokon ez látszani fog.elmondta, hogy 300 ezer KATA-s van, ezen kívül rengeteg ember minimálbéres, pont számukra lenne fontos a nyugdíjcélú megtakarítás, de az előbbi réteget nem ösztönzi az adójóváírás, az utóbbinak pedig nincs lehetősége félretenni. Sokan egyébként ingatlanba fektetik Magyarországon a teljes megtakarításukat, ami nem jellemző például nyugat-európai országokban.a NyugdíjGuru News alapító-főszerkesztője szerint nem egymillió potenciális megtakarító van Magyarországon, hanem hárommillió. Magyarországon sajátosság, hogy szinte senki szerint nem a munkáltató felelős az alkalmazott nyugdíjáért, rengetegen az államtól várják a mai napig a segítséget. A legtöbben egyébként képtelenek 30-40 évre előre tervezni, még 2-3 év is hosszú távnak számít a szemükben., az NN Biztosító termékfejlesztés és menedzsment vezetője úgy véli, hogy amíg nem érzik az emberek a nyugdíjcélú megtakarítását fontosnak, addig nem is fognak félretenni. A jövedelmek növekedésével inkább a fogyasztást növelik az emberek.szerint az etikus koncepció növeli a termékek versenyképességét és az ügyfélbizalmat, illetve javítja majd a termékek megtartását. Rövid távon viszont inkább visszaesnek a tartalékok a termékek palettából való kikerülése miatt.szerint a non-lifeot megugrasztotta például az autóértékesítés felpörgetése. Életbiztosítási szektorszinten viszont nincs meg ez a dinamika.elmondta, hogy a növekedés kulcsa az ügyfelek megfelelő megszólítása lenne.olvasata szerint a nyugdíjkötvény a babakötvényhez hasonló termék lehet. Erős konkurenciát támaszt, hogy ahhoz, hogy kihozzuk az állampapírok hozamát egy nyugdíjbiztosítással, 9%-os bruttó hozamot kell elérni a TKM-értékek miatt, ami elég combosnak számít.szerint pozitív hozadéka lehet a nyugdíjkötvénynek, mivel felhívják az emberek figyelmét a nyugdíjcélú megtakarítások fontosságára. Másrészt viszont az ő piacukból fog majd egy szeletet kihasítani. A NYESZ-ek értéke háromszor magasabb, mint a nyugdíjbiztosításoké, pedig tudatos befektetőknek ajánlott termék. Valószínűleg nem ők fognak átvándorolni egy kisebb kockázatú termékbe, alacsonyabb hozamú termékbe, mint a nyugdíjkötvény. Czene szerint 20-30 éves időtávon fontos a személyes érintkezés is. Hozzátette, ha megkapja a nyugdíjötvény is az állami támogatást, a legfőbb ütőkártya a biztosítási védelem lehet vele szemben.szerint az állampapír hozama valószínűleg korlátos lesz, a 3%-os kamatprémium, állami támogatással, korlát nélkül indokolatlanul megdrágíthatja az adósságfinanszírozást.szerint más kamatkörnyezet alakul majd ki a jövőben, egy biztosítás esetén lehet átsúlyozni a portfóliót, nyugdíjkötvény esetén viszont nem biztos, hogy hosszú távon, gazdasági fellendülés esetén is vonzók maradnak. Az igazi kérdés inkább az lesz, hogy rá tud-e venni majd embereket a nyugdíjkötvény arra, hogy megtakarítási szokásaikat megváltoztassák. Kozek szerint ez nem valószínű, pici lesz a transzformációs ereje a nyugdíjkötvénynek, hasonlóan a NYESZ-hez.szerint érdemes lenne újra behozni a munkáltatókat a nyugdíjrendszerbe (mint korábban az önkéntes nyugdíjpénztárak rendszerében). Csökkenni fog az SZJA is, így ennek a vonzereje egyre csökken. 6000 milliárd forint van a gazdaságban, készpénz formájában, ebből kéne behozni a nyugdíjrendszerbe többet. Az ingatlannak jelenleg akkora vonzereje van, hogy a családok büdzséjét teljesen lenullázza, a nyugdíjjal szinte senki nem foglalkozik.