Letartóztatták a vezért - Reagált a magyarokat is lerántó piramisjáték

Konstantin Ignatov ellen hálózatban elkövetett csalás miatt vádat emeltek az Egyesült Államokban, mely miatt 20 éves börtönt kaphat,

nővére, Ruja Ignatova, a "kriptokirálynőként" emlegetett OneCoin-szülőanya ellen öt vádpontot hoztak: hálózatban elkövetett csalással, összeesküvéssel, értékpapírcsalással, pénzmosással vádolják, négy vádpontban 20 év a maximum kiszabható börtönbüntetés, egy vádpontban öt év. Őt még csak meg sem említi a OneCoin kommentárja. Ignatova egyébként bujkál a hatóságok elől, még nem sikerült kézre keríteni.

A OneCoin egyik pénzmosóját, Mark Scottot pénzmosási összeesküvéssel vádolják, 20 évet kaphat.

a OneCoin nem egy kriptopénz, hanem egy blockchaint még csak hírből sem ismerő piramisjáték,

a OneCoin mögött semmilyen "belső tőzsde" nem volt és értékét az üzemeltetők hasraütés-szerűen határozták meg, valójában semmilyen értéke nincs,

Ruja Ignatova levelezéséből egyértelműen kiderült, hogy célja a befektetők átverése és a pénzzel való lelépés volt.

"Mr. Ignatov ellen nem emeltek vádat és megilleti az ártatlanság védelme" - írja a OneCoin nevű ál-kriptopénz sajtóközleménye Ezzel szemben az igazság az, hogyErről itt írtunk részletesen:Érdekes, hogy egyébként a OneCoin nem kommentálta a nyomozati anyagban megállapítottakat, melyek szerint:A nyomozati anyag rávilágít arra, hogy az üzemeltetők nyeresége 2,232 milliárd euró volt."Az átláthatóság a OneCoin egyik alapértéke és kiállunk ezen hitvallás mellett. Mindig is hajlandók voltunk együttműködni a felügyelettel és a médiával és ugyanezt a hozzáállást várjuk el mi is" - írja sajtóközleményben a világ legnagyobb kamu-kriptopénzes piramisjátéka, amely 3,35 milliárd dollárral rövidítette meg befektetőit, majd összeomlását megpróbálta rákenni a sajtóra.A OneCoin Magyarországon is rendkívül népszerű volt, vélhetően több ezer ember volt tagja a sémának. A piramisjátékot célzó összhatósági vizsgálat 2017 óta tart, nincs információnk arról, hogy bármilyen előrelépés született volna az ügyben: