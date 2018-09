Már lassan semmivel nem lehet hozamot elérni, de még nem kell félni a válságtól

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Jól működő tőkepiaci és ideális szabályozói környezet hiányában nem tudják társadalmilag hasznos szerepüket ellátni a pénztárak - mondta el Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) vezérigazgatója. Hozzátette: egyértelmű korreláció van egy gazdaság teljesítménye és a tőkepiac fejlettsége közt.A tőzsde 2015-ös ötéves stratégiája felénél tartottunk nyáron, a részvénypiaci átlagforgalom 8,58 milliárd forintról 10,86 milliárd forintra nőtt, a 100 millió forint feletti napi átlagforgalmú részvények száma 7-re nőtt a 4-ről, a GDP-arányos kapitalizáció 20,6%-ra nőtt a 14,7%-ról. A BUX index értéke 37 233-ra emelkedett 23 920 pontról.A BÉT új szolgáltatásokat is indított: ilyen például az LSE oktatási leányával kötött megállapodás, az EU-tól való 1 milliárd forintos forrás biztosítása, a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap elindítása, illetve a BÉT XTEND.Végh Richárd szerint növelné a pénztárak társadalmi hasznosságát, ha vállalati kötvényeket is beemelnének a portfólióikba állampapírokon felül.A lakosság pénzügyi vagyona több mint 50%-kal nőtt 2010 és 2017 közt, viszont ennek kapitalizációja 20,6%, a tőzsdei részvények aránya pedig alig 1,72% a portfóliókban. A régióban egyedül a csehek konzervatívabb befektetők. A pénzügyi vagyonon belül a nyugdíjcélú megtakarítások alig 3%-át teszik ki Magyarországon.A lengyelek elindítottak egy munkáltatói nyugdíjpillért is. Alapvetően ez önkéntes, a munkavállalók döntése szerinti, ami azt jelenti, hogy alapesetben minden munkavállaló belép a rendszerbe, viszont dönthetnek róla, hogy nem vesznek részt benne. Ez a lengyel tőzsdét és nyugdíjrendszert is fejleszti majd, várhatóan minden évben 5,5 milliárd zloty extra forgalmat ad majd az új rendszer a lengyel tőzsdére.Fekete Attila, az Allianz Alapkezelő portfóliómenedzsere szerint nehéz lesz felkészíteni a befektetőket arra, hogy a pénztári kötvényportfóliók a hozamemelkedés miatt rosszul fognak teljesíteni. Ez lesz a következő évek legnagyobb kihívása, de ettől a pénztári rendszer létjogosultsága nem szűnik meg. Fekete szerint a BÉT személyzetének rengeteg erőfeszítése nélkül már valószínűleg nem is létezne, hanem beolvadt volna valamelyik nagyobb régiós tőzsdébe. Fontos viszont, hogy érett társaságok likvid papírjaival kereskedjünk, ne nyomjunk a tőzsdére fejletlen cégeket csak azért, hogy legyenek a tőzsdén cégek.Vízkeleti Sándor, az Amundi Alapkezelő portfóliómenedzsere szerint nehéz lesz hozzászokni, hogy már nem a hosszú kötvényekkel lehet a legjobban keresni a piacon, mint amit az elmúlt 20 évben meg lehetett tenni. Kell egy új hozamtermelő eszközosztály, viszont a részvényekben valószínűleg nincs olyan növekedési potenciál, mint az elmúlt években. Érdemes kinyitni a portfóliót alternatív eszközök felé is.Mesterházy György, az Erste Alapkezelő portfóliómenedzsere szerint leginkább a pénztáraknak lesz nehéz elmagyarázni az ügyfeleknek, miért alakult át a hozamkörnyezet és miért nem jó ötlet részvényekbe fektetni. Érdemes hangsúlyozni, hogy nyugdíjcélúak a megtakarítások, ilyen időtávon mindegy, fél éves időtávon milyen hozamot ért el egy adott alap.Bíró Gergely, a Diófa Alapkezelő portfóliómenedzsere szerint az alternatív eszközök, mint az ingatlan vagy a kockázati tőke, más likviditásúak, mint a kötvények, részvények, ezt is érdemes észben tartani, amikor egy nyugdíjcélú portfólióban mint diverzifikáló eszköz alkalmazzuk őket.Kadocsa Péter, az Aegon Alapkezelő vezérigazgatója úgy véli, hogy nagyot nem lehetett hibázni az elmúlt években a piacon, most viszont nehéz jól csinálni bármit is - ahogy támogató volt a piac az elmúlt években, most szinte minden eszközosztályból elfogyott a lendület. Hozzátette: ha most kitör egy válság, elég kevés biztosíték van, mellyel stabilizálni lehet a helyzetet.Köves Benedek, az OTP Alapkezelő portfóliómenedzsere szerint egyes feltörekvő piacok, mint Kína és Törökország, sokkal sérülékenyebbek, mint korábban gondolni lehetett, az Egyesült Államok piacának összeomlására, recessziójára még nem kell számítani. A legnagyobb kockázat globálisan Kína.Pillár Zsolt, az Equilor Alapkezelő portfóliómenedzsere szerint a portfólióba bekerülő alternatív eszközökkel tompítani lehet egy komolyabb összeomlást, például volatilitás növekedésére játszó eszközökkel. Hozzátette: jelentős devizakitettsége is van a magyar pénztári portfólióknak, ami eddig pozitívan járult hozzá a pénztárak teljesítményéhez, de plusz kockázatot jelenthetnek.Schuster Péter, a Generali Alapkezelő portfóliómenedzsere szerint az egész magyar piac téves úton jár, amiért rövidtávú szempontok alapján hoznak döntést. Egyetért, hogy több részvény kellene, de mindenki azt kérdezi tőle, hogy az elmúlt egy évben mekkora hozamot ért el. Nem azon érdemes gondolkodni, hogy a következő fél évben milyen hozamok lesznek, hanem érdemes inkább legalább 10 éves időtávon gondolkozni.