Masszív bírságra számíthat, aki az MNB tiltása ellenére bizniszel

Az adott jogosulatlan szolgáltató, magánszemély további aktivitásának jellegétől függően a jegybank emellett újabb piacfelügyeleti vizsgálatot is indíthat. Ha ez szankciós határozattal zárul, az MNB súlyosító körülményként veszi figyelembe, hogy korábbi kötelezését az érintett jogi vagy magánszemély nem teljesítette.

Az MNB az elmúlt időszakban a CreditLure Kft., Different Choice FBC. Inc., illetve J. László magánszemély esetében azonosította, hogy az érintett, korábban eltiltó intézkedéssel sújtott társaságok, magánszemély (azonos vagy egyéb hasonló néven) vélhetően tovább folytatják jogosulatlan tevékenységüket.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) az utóbbi időszakban több esetben észlelte, hogy tovább folytatják tevékenységüket egyes olyan jogosulatlan pénzügyi szolgáltatók, magánszemélyek, akik esetében a jegybank - piacfelügyeleti vizsgálatát követően - már határozatban tiltotta meg az engedélye, regisztrációja hiányában végzett törvénysértő működésük folytatását.A jogosulatlan működés folytatása visszafizetendő pénzeszközök gyűjtése, pénzkölcsön nyújtása és annak közvetítése, befektetési, illetve széfszolgáltatás kapcsán merült fel.Az MNB folyamatosan működtetett monitoringrendszere, illetve egyes esetekben ügyféljelzések, egyéb külső információk révén értesült e tevékenységek folytatásáról. Ezek nyomán haladéktalanul megtette - és a jövőben is megteszi - a szükséges lépéseket.Mint emlékezetes, a jegybank jellemzően már piacfelügyeleti eljárásai közben, az ideiglenes intézkedésével párhuzamosan büntetőeljárás megindítását is kezdeményezi az illetékes nyomozó hatóságoknál. Ilyenkor a gyanús társaság adatait honlapja Figyelmeztetések menüpontjában is közzéteszi. Az MNB elsődleges célja ugyanis a jogosulatlan tevékenység kockázatainak mielőbbi jelzése a potenciális befektetőknek, ezzel is gyengítve a jogsértő piaci szereplők pozícióit.E munkában a társintézményekkel (különösen a kiterjedt intézkedési eszköztárral rendelkező nyomozó hatósággal) való megerősített együttműködés kiemelt jelentőségű. Éppen ezért, ha az eltiltást követően a jogosulatlan tevékenység folytatódik, az MNB az ezzel kapcsolatos részletes friss információkat is haladéktalanul eljuttatja a bűnüldöző hatóságok részére a nyomozás sikeres lefolytatása érdekében.Utóbbi kapcsán az MNB ezúton is figyelmeztet arra: a jogosulatlan szolgáltató tevékenységében érdemben közreműködő természetes személyek maguk is akár 100 millió forintig terjedő piacfelügyeleti bírságot kockáztatnak, különösen akkor, ha tevékenységüket az MNB tiltása ellenére, rosszhiszeműen folytatják.A jegybank arra is felhívja a figyelmet, hogy rendkívül súlyos kockázatot vállalnak azok a befektetők, akik esetlegesen egy, az MNB (honlapján a nyilvánosság számára elérhető) intézkedésével sújtott jogosulatlan szolgáltató vagy magánszemély szolgáltatásait veszik igénybe. Bár az érintett szolgáltatóknak, magánszemélyeknek visszafizetési kötelezettségük van a befektetők számára a velük szemben fennálló, már átvett befektetések esetében, ezt a tapasztalatok szerint jellemzően nem teljesítik.J. László bizniszéről, a Benefit Barcoderól mi részletesen is írtunk: