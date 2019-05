Megerősítette a kormány: ősszel jön a nyugdíjkötvény

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Mit tudunk és mit nem a nyugdíjkötvényről?

Új, hosszú lejáratú állampapírtípus lenne.

A rendszeres, nyugdíjcélú előtakarékosságot segítené elő vele a kormány.

Csak magánszemélyek fektethetnének bele.

Nyugdíjba vonuláskor egy összegben vagy járadék formában lenne felhasználható.

A babakötvényhez hasonlóan valamekkora kamatprémiumot fizetne az infláció felett.

Elképzelhető, hogy ez a prémium az életkor függvényében változna.

A meglévő állampapírokhoz hasonlítóan (és több nyugdíjcélú megtakarítástól eltérően) "költségkímélő" megtakarítási forma lenne.

Hogy a többi nyugdíjcélú megtakarításhoz hasonló (20%-os befizetésarányos) állami adójóváírást is adna-e hozzá a kormány, vagy inkább az értékőrzés és a kamatprémium miatt lenne vonzó a befektetés.

Hogy mekkora lenne az infláció feletti kamatprémium.

Hogy a kamatprémium a megtakarító korával nőne vagy csökkenne (mindkettőben lenne ráció).

Hogy milyen értékesítési csatornákon (pl. webkincstár, kereskedelmi bankok, lakás-takarékpénztárak) és milyen forgalmazási jutalékkal értékesítené az állam.

Hogy pusztán egy új állampapírról lenne szó, vagy valamilyen saját intézményrendszer is épülne rá.

A Magyar Állampapír Pluszról itt írtunk részletesen:Korábban sajtóhírekben az is felmerült, hogy a kormány esetleg mégsem vezeti be az államadósságot finanszírozó nyugdíj-előtakarékossági formát. Barcza György ÁKK-vezér és Gion Gábor PM-es államtitkár április 8-ai sajtó-háttérbeszélgetésén azonban elhangzott, ősszel tervezi elindítani a nyugdíkötvényt a kormányt. Ezt erősítette meg most ismét Varga Mihály . Bár az említett eseményen rákérdeztük, azt egyelőre nem tudni, hogy a nyugdíjkötvény milyen futamidővel, milyen kamatprémiummal és milyen adójóváírással indul majd.Amit már tudni lehet:Amit nem tudunk: