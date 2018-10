Megvédik a nyugdíjpénzünket - Felfedte a részleteket az MNB

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Előzmények: Windisch László MNB-alelnök először az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének konferenciáján beszélt arról, hogy érdemes lenne egy garanciaalapot létrehozni a pénztári vagyon megvédésére is. Azóta a javaslat állítólag a pénzügyminisztérium elé került, több részletet viszont - máig - nem lehetett róla tudni:"Általában a magyarországi pénzügyi szektorok ügyfeleinek többsége számára magától értetődő, hogy az általuk igényelt szolgáltatáshoz őket védő garanciaalap kapcsolódik. Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) így a hitelintézeti betéteseket, a Befektető-védelmi Alap (BEVA) a tőkepiaci szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfeleket, a Pénztárak Garancia Alapja (PGA) a magánnyugdíjpénztári tagokat, a Kártalanítási Alap pedig a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási ügyfeleket védi. E helyzetben logikus döntés, ha a jogalkotó minden hazai hosszú távú és nagy összegű lakossági megtakarítás - tehát a teljes pénztári szektor, illetve a biztosítási szektor garanciarendszerrel még le nem fedett része - esetében olyan garanciarendszert alakítana ki, amely a fogyasztók számára további biztosítékot, védelmet nyújtana ezen összegek tulajdonosainak, tovább erősítve ezzel a pénzügyi szektorok iránti közbizalmat.Az önkéntes pénztárak vagyona az elmúlt időszakban örvendetesen megnőtt: a nyugdíj-, egészség- és önsegélyező pénztárak együttes vagyona 2018. június 30-án mintegy 1 440 milliárd forintot, ebből a tagok egyéni számláján lévő tartalék 1 417 milliárd forintot tett ki. Indokolt tehát átgondolni a garanciarendszer kiterjesztését. Az MNB meggyőződése, hogy a megnövekedett biztonság miatt a közbizalom növekedésének kifejezetten pozitív hozadéka lenne a pénztárakra és azok bővülésére."

A pénztári garancialap az egészség és/vagy önsegélyező pénztári, az önkéntes nyugdíjpénztári, illetve a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói intézmény tagjainak, haláleseti kedvezményezettjeinek, örököseinek nyújtana védelmet. A szektorsemlegesség jegyében a pénztári garanciaalap által kifizethető kártérítés összege megegyezhetne a már meglévő garanciaintézményekével, azaz összege maximum 100 ezer euró (kb. 30 millió forint) lehetne. A tagdíjat fizető önkéntes nyugdíjpénztártagok terhei semmilyen módon nem növekednének a pénztári garanciaalap létrehozásával.

"A javaslat egyáltalán nem új, már 2016 óta napirenden van, azóta részletes szakmai egyeztetések zajlottak e témáról a jogalkotó, illetve a pénztári piaci intézmények képviselőivel. Az ezzel kapcsolatos szakmai bejelentés sem volt rendkívüli, hiszen az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének (ÖPOSZ) szokásos éves konferenciájának ülésén hangzott el.Ezzel párhuzamosan az elmúlt években az európai biztosítás és nyugdíjpénztári felügyelet (EIOPA) is felmérte az EU országok garanciarendszerrel történő lefedettségét. Mint e felmérésből is kiderült, tág tere van még a meglévő garanciarendszerek fejlesztésének.""Hangsúlyozandó, hogy a pénztári szektort az MNB pénzügyi felügyelési tevékenysége keretében folyamatosan ellenőrzi, illetve a pénztárakra, s azokkal kapcsolatban lévő vagyonkezelőkre, letétkezelőkre vonatkozó szigorú előírások is megfelelő biztonságot jelentenek a szektor működésére vonatkozóan. A pénztári garanciarendszer létrehozása így egy, ezen felüli második biztonsági rendszer kialakítását jelentené.A pénztári garanciaalapba történő befizetések kizárólag az önkéntes pénztárakról szóló 1993. XCVI. sz. törvény (Öpt.) 49 § (2-3) bekezdései által jelenleg is meghatározott, a vagyonkezelésre felszámítható nyugdíjpénztári vagyon 0,8 százalékát kitevő költségelvonás részei lehetnének, tehát nem ezen felül számítandók. Sőt az MNB-nél végzett háttérszámítások azt mutatják, hogy még akár a jelenlegi tagi díjbefizetésre megengedett felső limit csökkentése mellett is megvalósítható lenne a rendszer.Önmagában tehát a garanciarendszer kialakítása miatt nem volna szükség a jogszabályi környezet módosítására."

Az élet- és nemélet biztosítói garanciaalap a biztosító felszámolása és tevékenységi engedélyének jogerős visszavonása esetén szolgáltatna az érintett lakossági ügyfelek, kedvezményezettek vagy károsultak felé.

"Igen (lsd az 1-2. válasz is), az MNB javaslata egy-egy, az ügyfelek/károsultak, illetve tagok/kedvezményezettek érdekeit szolgáló biztosítási garanciarendszer bővítésére, illetve a pénztári és foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói garanciaalap kiépítésére irányul, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (KGFB) ágazat esetében jelenleg is működő Kártalanítási Alap fenntartása mellett.A fejlett európai és nemzetközi pénzügyi piacokon számos országban léteznek minden hosszú távú és nagy összegű lakossági megtakarításra vonatkozó garanciarendszerek. Az ASTRA Fióktelep korábbi ügye kapcsán is megtapasztalható volt, hogy ez mennyire fontos, ráadásul például Romániában is teljeskörű garanciaalap működik, míg hazánkban ez csak a KGFB-kre korlátozódott. Az új hazai garanciaintézmények bevezetésével Magyarország is e piacok sorába lépne.""Ez egy teljesen más téma - nem a tagi díjstruktúra, hanem a pénztárak vagyonkezelési költségeinek vetítési alapja - kapcsán merült fel, nevezetesen amiatt, hogy jelenleg az önkéntes nyugdíjpénztári tagok fele nem fizet tagdíjat, miközben nyugdíjpénztáruknak az ő esetükben is működési költsége merül fel többek között a nyilvántartással, számlaértesítők kiküldésével stb. kapcsolatban. A pénztárak e költséget a nem fizetők után az ő (hiányzó) tagdíjaikból nem tudják fedezni, és - a csökkenő hozamkörnyezetben - a hozamokból sincs erre pénz. Megoldásként célszerű lenne, ha a működésre fordítható költség számítási alapja a pénztáraknál nem a tagok befizetendő díja, hanem a vagyon lehetne.Megjegyzendő az is, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak versenyben állnak egymással - és az egyéb nyugdíj célú előtakarékossági piaci szereplővel, így a NYESZ-szolgáltatókkal, nyugdíjbiztosítókkal, illetve a továbbiakban esetlegesen foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatókkal is - a működési költségeik leszorítása terén is. Ennek köszönhetően működési és befektetési költségeik együttese ("díjterhelés") a 2000-es évek eleje óta kevesebb, mint felére (45 százalékára), ezen belül működési költségük kevesebb, mint egyharmadára (30 százalék alá) esett. Tehát amíg jó másfél évtizede 100 Ft vagyonra közel 2 Ft-nyi tagi teher (ezen belül 1,2 Ft működési költség) hárult, ma ez kb. 80 fillér (ezen belül 30 fillér működési költség). A pénztártagok terhei tehát markánsan csökkentek ezen időszak alatt, ami versenyképes szolgáltatássá teszi az önkéntes nyugdíjpénztári előtakarékoskodási formát."