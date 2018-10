Nem verte szét az etikus szabályozás az alkuszok piacát

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

1 millió új öngondoskodó,

a GDP-arányos optimális lakossági tartalék (életbiztosítási díj- és önkéntes pénztári fedezeti) 10%-os értéken lenne ideális (most 8,7%),

a penetráció (díjbevétel/GDP) ideális esetben 3% fölött lenne, ami még konzervatív elképzelés a 2007-es 3,6%-hoz képest, a biztosítók üzleti tervei viszont még nem tükrözik ezt a célkitűzést.

az új szerzések darabszáma 14,9%-ot csökkent, az átlagdíj viszont 12,4%-ot növekedett.

Az új szerzések állománya 4,4%-ot csökkent, az élet ági profit viszont 6,6%-ot nőtt.

Az átlagos tartási idő a korábbi 6,4 évről 9,7 évre növekedett. Hosszú távon így a szektor profitja nem sérült, az ügyfelek pedig kifejezetten jobban jártak.

az alkusz megbízója az ügyfél, ha nem az ügyféltől kapja a díjazást, ki kell térnie arra, hogy kitől kapja a díjat. Ez a díjazási forma viszont továbbra is elfogadott.

Egy állomány átruházási szabályozás is született, így a nagy ügyfélállományok, melyeket hosszú évek munkájával gyűjtött össze egy ügynök, átruházhatók. A regulatory sandbox fejlesztése egyébként előrehaladott állapotban van.

Jól teljesített az adatszolgáltatási elvárások betartásában a független biztosítási alkuszi szakma - mondta Kandrács Csaba, MNB-igazgató az Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) mai konferenciáján. A szektor kilátásai "több mint bíztatók," mondta el a szakember.Az MNB a szektornak többek közt a további fő célokat fogalmazta meg:Kandrács a szektor számait is ismertette: 1000 milliárd forintos, rekord díjbevétel várható még a fióktelepek nélkül is idén.A szakember elmondta, hogy etikus életbiztosítási szabályozás nem okozott komoly sokkot a piacon,Kandrács elmondta hogy a kgfb piac stabilizálódott, már csak az állomány harmada fordul év végén, az átlagdíj viszont reálértéken a 2007-es szám 63%-a. Az alkuszoknál továbbra is a kgfb dominál, mind darabszám, mind pedig állomány tekintetében. Az alkuszok átlagos jutalékbevétele magasabb, mint a többes ügynököké. 28 000-ről 27 780-ra csökkent a közvetítők száma, viszont az alkuszok száma stabil, inkább a függő ügynökök száma csökkent.Az új MNB-s szabályok kapcsán Kandrács többek közt a következőket mondta:"Szabályozói kihívások lesznek, viszont látható, hogy a piac egyre profibb és ez üdvözlendő," fogalmazott Kandrács. Hozzátette: érdemes az olyan könnyítő elemekkel élni, mint az állomány-átruházás és az innováció lehetősége.