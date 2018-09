Őrület: veszélyesen vezetünk, de részvénybe nem merünk fektetni

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A Kandrács Csaba MNB-igazgató által moderált panelbeszélgetés első témájaként felvetődött, hogy bár a GDP-nél is nagyobb mértékben nő a háztartások vagyona, az öngondoskodást segítő termékek aránya nem követi ezt, és elmaradtunk az öngondoskodásban Nyugat-Európától és a szomszédoktól is. A miértekről és a tennivalókról egyebek mellett elhangzott:szerint szükség volna kormányzati támogatásra ehhez, az öngondoskodás erősítésében nem elvitatva az állami nyugdíj elsődlegességét.szerint részben történelmi okai vannak a Nyugat-Európától számított elmaradásunknak, rossz a szemléletmód (2-3 év a mai fiataloknak például már hosszú táv), amin sokat kell még változtatni, ezen dolgozni.szerint továbbra is nagy szükség van a személyes meggyőzésre, ami nem mond ellent a digitalizációnak.szerint hiányzik a hosszú távú befektetői horizonttal rendelkező réteg Magyarországon, a kockázatérzékenység magas. A legnagyobb változást a tőzsde intézményi lábának erősítésével lehet rövid távon elérni.szerint biztosan nem a befektetési lehetőségek szűkössége vagy az adókedvezmény hiánya akadályozza az öngondoskodást. Elsősorban az öngondoskodók bázisát kellene szélesíteni az adókedvezmények átalakításával.Magyarországon nemzetközi összevetésben magas az állampapírok aránya az életbiztosítások és a nyugdíjpénztárak befektetéseiben. Felvetődik a kérdés, miért nem vállalnak bátrabban kockázatot:szerint befolyásolja a nemzetközi sorrendet, hogy a befizetés vagy a kifizetés van rögzítve (DC vagy DB modell). A vegyes életbiztosítások esetében a technikai kamat stabil kitermelése (a Generalinál még 7%-os technikai kamattal bíró portfólió is van) és a szolvenciakövetelmények teljesítésének szükségessége is fontos szempont.szerint a nyugdíjpénztárak bátorságát jelzik az általuk elért magas hozamok. A hazai részvények alacsony arányának az alacsony hazai részvényválaszték az oka. Abnormális módon a nyugdíjpénztárak a napi hozam maximalizálásában érdekeltek a magán-nyugdíjpénztári múlt örökségeként. Hardy Ilona szerint a következő évtized(ek)ben megváltozhat a pénztárak magatartása.befektetői pénzügyi tudatosság és kockázatvállalás kérdése ez, a kereslet mindkettő területén gyenge. A szabályozás nyomán annyira riasztóan kell beszélniük a kockázatokról, hogy ez sem segíti a bátrabb döntést.úgy vélte, minden az igények és a kockázati szint felmérésétől függ, a jövő bemutatásában a szolgáltatóknak transzparensnek kell lenniük. Elismerhetik, hogy nem tudják pl., miről fog szólni a következő néhány év, de tudatosítaniuk kell, hogy egy öngondoskodási termék a hosszú távról szól.szerint látható, hogy más országokban fejlettebbek a tőkepiacok és nagyobb a kockázatvállalás. Aki 25 év múlva megy nyugdíjba, annak bátran ajánlja a részvényeket. A magyar lakosság nem annyira kockázatkerülő, elég csak a vezetési szokásokra gondolni.Hiányoznak a 25-35 évesek az öngondoskodási piacról, hová tűnt ez a generáció?felhívta a figyelmet, hogy korábban jóval fiatalabban léptek be az új nyugdíjpénztári tagok, amíg a pénztári befizetés a munkahelyeken (kb. 2002-ig) nem szabadon választható cafeteriaelem volt Magyarországon. A szektor tagsága elöregedőben van, újabb döfést jelent a cafeteria megszüntetése e területen, jövőre 5% alatt lehet a munkáltatói befizetés aránya. A pénztárak nonprofit szervezetek, nincs forrás az emberek külön megszólítására.szerint a biztosítás szó sem szexi a fiataloknak, nem is ismerik, nem érdekli őket. A 21. században elfogadhatatlan a pénzügyi alapismeretek hiánya.szerint az öngondoskodási hajlandóság először akkor szokott erősödni, amikor megszületik az ügyfelek első gyermeke. Felhívta a figyelmet, hogy a szolgáltatóknak maguknak is meg kell fiatalodniuk. A digitális képesség és a pénzügyi képesség elválik, utóbbi erősítésére is forrásokat kell áldozni. Horváth István szerint 55-60 év között mozog a K&H prémium / privátbanki ügyfélkörének átlagkora, a többiek megszólítására is kampányaik vannak. A fiatalokat a Youtube-on, a Facebookon vagy éppen vetélkedős formában szólítják meg.úgy vélte, kevés családi asztalnál téma az öngondoskodás, a gyors változáshoz állami szerepvállalásra van szükség.Az MNB februárban közzétett biztosításpiaci jövőképéhez képest viszonylag pesszimista növekedési tervekkel rendelkeznek a biztosítók. Vajon miért?szerint egy ötéves tervben az ember szükségszerűen óvatos, és csak olyat tervez be, amit nyugodtan számon kérhetnek rajta.felhívta a figyelmet, hogy a tulajdonosok által elfogadott és a menedzsment által benyújtott tervek között különbség szokott lenni.szerint a pénztárak visszafogottan terveztek az utóbbi időben a szabályozói változások miatt, másrészt mert az elmúlt évek magas hozamai huzamosan nem feltétlenül tarthatók. Tíz éves időtávon azonban reális a jegybank jövőképe.úgy vélte, a pénztáraknak nagy szerepük lehet a tőzsdefejlesztésben (új cégek tőzsdére lépésében), ha ezt a szabályozás is támogatja majd.szerint a magyar öngondoskodási piac fejlődése és a tőzsdefejlesztés kölcsönösen egymásra van utalva.