OTP Lakástakarék: a lakáscélú megtakarításra továbbra is van igény

TÁMOGATOTT TARTALOM A cikk megjelenését az OTP Lakástakarék támogatta.

A bevezetéstől eltelt pár hónapban mind az OTP fiókhálózata, mind értékesítési partnereink megkezdték az értékesítését az új konstrukciónknak. Természetesen a volumen tekintetében nem voltak az első hónapokra túlzó várakozásaink. Az október 17-tel megszűnő állami támogatás miatt sokan a későbbre tervezett megtakarításokat is előrehozták, így természetszerű, hogy nem 2019 első félévében fut fel az új termék értékesítése.Ugyanakkor jó hír, hogy a visszajelzések alapján az ügyfelek lakáscélú megtakarítási igénye továbbra is jelen van, erre megoldást kínál egy új termékcsaládunk, amely az állami támogatás helyettkínál.Tény, hogy 30% állami támogatással és 10% feletti EBKM-mel könnyebb volt az értékesítés, de alacsonyabb hozam mellett is jobban megéri az LTP megtakarítás, mintha otthon "párnacihában", vagy folyószámlán próbálnánk havi kis összegeket félretenni a későbbi lakáscélunk megvalósítására szánt összeget.Az OTP fiókhálózatát nem érintette a lakástakarék-pénztári állami támogatás megszűnése, az egyéb területek - különös tekintettel a lakáshitelezésre - értékesítés felfutása hasznosította a felszabaduló kapacitást. Egyik meghatározó értékesítő hálózatunk, az OTP Pénzügyi Pont pedig új termékek értékesítésével tudta a visszaeső LTP forgalmazást pótolni.Csoportszinten a törvényváltozásnak nem volt hatása, hiszen a bank eddig is teljes körű állampapír forgalmazási jogosítvánnyal rendelkezett. Az egyre vonzóbbnak tűnő konstrukciók pedig igen népszerűvé teszik az értékesítők és a lakosság számára is.Az OTP Csoport minden olyan pénzügyi termékkel, konstrukcióval áll az ügyfelei rendelkezésére, akik ingatlanvásárlásban gondolkodnak. A csoport célja, hogy egy olyan portfóliót, komplex megoldást kínálhasson ügyfeleinek, amely az előtakarékosságtól kezdve, a lakás keresésén keresztül, egészen a finanszírozásig tart. Az OTP Lakástakarék - az ügyfelek teljes körű kiszolgálása érdekében - május 8-án újraindította aztermékének értékesítését, ezzel akár 20 év futamidőre kiszámítható, előre fixált kamatot kínál a lakástakarék szerződéssel rendelkező ügyfelei részére.