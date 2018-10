Reagáltak a lakás-takarékpénztárak az állami támogatás eltörlésére

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az egyesület mai közleményében felhívta a figyelmet arra, hogy a lakás-takarékpénztárak az elmúlt 2 évtizedben közel 2 millió lakáscél megvalósulását segítették elő, a szektor csaknem 2000 milliárd forint kifizetést teljesített a magyar családoknak. A lakástakarékok jelenleg 1,5 millió ember lakásszámláját vezetik.. A társasházakban élő családok százezrei számára szintén a lakás-takarékpénztár megtakarítások jelentik a felújítási alapok képzésének legjobb, és lényegében egyedüli lehetőségét - hangsúlyozták.Kitértek arra is, hogy a lakás-takarékpénztárak mostanra jelentős szereplői lettek a hitelintézeti szektornak, hiszen 800 milliárd forintos betétállományukkal a háztartások lekötött betéteinek negyedét kezelik, a hazai lakáshitel-állományt tekintve pedig 12 százalékos piaci részesedésük van.A piac négy szereplője közül kettő tud nyereségesen működni.. A vállalkozások felhalmozott tőkéje, anyagi ereje, biztonsága és szakértelme pedig továbbra is biztosítja a lakáscélú kifizetéseket a teljes szerződött időszakra - hangsúlyozták.adók, járulékok és a generált foglalkoztatás által, a kötelező számlás elszámolásból, azaz a piactisztításból származó, addicionális áfabevételeket nem is említve. 2018-ra, ezzel pedig a lakás-takarékpénztárak tevékenysége a GDP 0,2 százalékával javította a költségvetés nettó pozícióját.Kiemelték továbbá, hogy. A lakástakarékok által folyósított hitelek mentesek a kamatkockázattól, hiszen előre rögzített kamatozású termékek. A lakás-takarékpénztár üzleti modellje nemcsak a lakosság számára nyújt biztonságot, hanem anticiklikus hatású az egész gazdaság szempontjából, hiszen a megkezdett átlagosan 7-8 éves megtakarítási ciklus lejártával az ügyfelek a kiutalásokat kötelezően lakáscélra fordítják, és ezzel foglalkoztatást, vállalkozói és állami bevételeket generálnak évről évre, tehát a visszaeső időszakokban is - írta közleményében az egyesület.