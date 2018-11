Sosem létezett a 30%-os támogatás, amit a kormány elvett - Ez komoly?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Elvette a kormány a lakástakarékok éves befizetésarányos, 30% (maximum 72 ezer) forintos állami támogatását, de máris van olyan szolgáltató, amely új termékkel állt elő. A Fundamenta új lakástakarék-szerződése 5%-os éves kamatbónuszt kínál, ami első látásra attraktív ajánlat, tőkearányosan viszont lényegesen kurtább hozamot nyújt, mint államilag támogatott elődje. Az új termék legnagyobb előnye a betétarányos hozam helyett inkább a kedvező, 2,9%-os, fix kamatozású hitel, melynél kedvezőbbet jelenleg aligha lehet találni a magyar piacon, igaz, csak korlátozott összegig érhető el. A Fundamenta új termékének paramétereiről a Pénzcentrum részletesen is írt.A 30% állami támogatás persze tőkearányosan sosem jelentett ennyit, de négyéves időtávon akár 10% fölötti nettó hozamot is elérhettünk segítségével. Az új LTP-termék legalább hatéves időtávra köthető csak és csak 5%-os, pénztár által jóváírt kamatbónusz jár rá évente. Ez persze szintén nem a teljes tőkére jár, hanem csak az éves befizetéseinkre, így tőkearányosan jóval kevesebb hozam üti a markunkat, mint az elsőre látszik. A számításunk szerint körülbelül 2% bruttó hozam jelentős részét ráadásul a pénztár szerződésnyitási és számlavezetési díj fejében lefölözi. A most legrövidebb, hatéves időtávra köthető lakástakarék 0,62%-os hozamot (EBKM-et) biztosít, a hitelfelvétel kondíciói viszont a korábbihoz képest még kedvezőbbek lettek.

Hosszabb, tízéves időtávon már jóval kisebb az állami támogatás értéke teljes tőkére vetítve, de még így is szinte minden más kockázatkerülő termék hozama fölötti, 4,23%-os EBKM-et érhettünk el. Az új, egyetlen funkcionáló lakástakarék-termék EBKM-je tízéves időtávon 0,43%, de a hitelfelvétel teljes hiteldíj-mutatója (THM) még a korábbi terméknél is kedvezőbb.

Megnéztük azt is, hogy a költségektől, betéti kamatoktól megtisztítva mekkora bruttó hozamot jelent a 30% éves szinten, tőkearányosan. Havi 20 ezer forintos befizetésekkel számolva a pénzáram és állami támogatás belső megtérülési rátáját, különféle időtávokon 5-12%-os hozamot jelentett az úgynevezett 30%, ha a két hónapos kiutalási időszakot is számítjuk.

A mostani, 5%-os kamatbónusz még költségek levonása nélkül is csak 0,38-2,22%-os hozamot jelent a megtakarítóknak, a fenti számítási módszertannál maradva, de 40 ezer forintos havi befizetéssel számolva, hiszen ezzel maxolhatjuk ki az LTP-termék kamatbónuszát.Fontos megjegyezni, hogy a táblázat csak tájékoztató jellegű, hiszen négy évre jelenleg nem lehet kötni kamatbónuszos lakástakarék-szerződést.

Nem a lakástakarékok (voltak) egyedül komoly állami támogatással rendelkező termékek a magyar piacon: a nyugdíjcélú megtakarítás három formáját, a nyugdíj-előtakarékossági számlákat (NYESZ), önkéntes nyugdíjpénztárakat és nyugdíjbiztosításokat, valamint az egészségpénztárakat még mindig támogatja az állam 20%-os szja-jóváírással 100-150 ezer forintos felső határig, attól függően, melyik terméket választjuk. Itt egy kimaxolt nyugdíjpénztár esetén (havi 62 500 forint befizetésével) évi 1,18-3,58%-os többlethozamot tehetünk zsebre 10-30 éves megtakarítási időtávon. A lakástakarékokhoz képest ezek jellemzően hosszabb távú megtakarítási időszakra szóló termékek.

Összességében elmondható, hogy mivel nem teljes tőkearányos, hanem éves befizetésarányos hozamról van szó, az államilag támogatott termékek csábereje jóval kisebb, mint első látásra. Ennek ellenére érdemes lehajolni érte, hiszen lényegében adómentes termékeken keresztül igényelhető ingyenpénzről van szó, nyugdíjcélú termékek esetén pedig az adójóváírás is befektetésre kerül, ami pluszban hizlalhatja a pénztárcánkat.