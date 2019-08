Szigorúan korlátozza az MNB a CFD-k lakossági forgalmazását

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az érintett szolgáltatók kötelesek a lakossági ügyfeleiktől - a mögöttes eszköz típusához igazodó, különböző mértékű - kezdeti fedezetet (margin) megkövetelni. A marginkövetelmények alapján a különböző mögöttes eszközű CFD-k legfeljebb 30-szoros tőkeáttétellel lesznek továbbra is elérhetőek ezen ügyfélkörnek.

Az érintett lakossági ügyfelek védelme érdekében a piaci szereplők automatikus biztosítékzárási védelemre kötelezettek. Eszerint, ha a CFD kereskedési számla összege és az ahhoz kötődő összes nyitott CFD-pozíció nem realizált nettó nyeresége az azokhoz tartozó teljes kezdeti fedezet fele alá csökken, akkor egy vagy több CFD-pozíciót zárni kell, mégpedig az ügyfélnek legkedvezőbb módon.

A negatív számlaegyenleg elleni védelem érdekében előírás az is, hogy az ügyfél CFD-ügyletekkel összefüggő összes kötelezettsége nem haladhatja meg az ügyfél tőkéjének a CFD kereskedési számlán adott pillanatban meglévő összegét, ezzel egy felső limitet biztosítva a potenciális veszteségnek.

A piaci szereplők nem tehetnek közzé a CFD-kkel való kereskedéséhez kötődő marketing célú információkat, kivéve, ha az tartalmazza az MNB által előírt standardizált kockázati figyelmeztetést, ami bemutatja a veszteséges ügyfélszámlák arányát is. A szolgáltatók továbbá nem ösztönözhetik a kereskedést lakossági ügyfeleik részére nyújtott bónuszokkal, illetve más pénzügyi vagy nem pénzügyi juttatással sem.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma közzétett termékintervenciós határozataiban korlátozta a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodások (CFD) lakossági ügyfeleknek történő értékesítését négy hazai befektetési vállalkozás és egy hitelintézet - Concorde Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., eBrókerház Befektetési Zrt., Equilor Befektetési Zrt., illetve MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. - számára. Az MNB a többi uniós tagállami felügyelet gyakorlatának, illetve az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) elvárásának figyelembevételével az ESMA termékintervenciós döntésével megegyező tartalmú korlátozásokat vezetett be, amelynek elemei a következők:Az ESMA - a pénzügyi eszközök piacáról szóló uniós rendelet (MiFIR) előírása alapján - a CFD-k kapcsán 2018. augusztus 1-jétől, a bináris opciók vonatkozásában pedig tavaly július 2-ától termékintervenciós döntéseket hozott. Ennek keretében betiltotta a bináris opciók lakossági ügyfélkörben való hirdetését, forgalmazását és értékesítését, és korlátozta a CFD-k forgalmazását. Az ESMA e döntéseit (kisebb módosításokkal) többször is meghosszabbította, a CFD-ket érintő korlátozás így 2019. július 31-ig, a bináris opciókra vonatkozó tiltás 2019. június 30-ig maradt érvényben az Európai Unió, így Magyarország területén is.Az MNB mostani határozatai azért szükségesek, mert az egységes uniós termékintervenciós korlátozás megszűntével annak helyébe Európa-szerte nemzeti felügyeleti intézkedések léptek, lépnek. Az ESMA és más nemzeti felügyeleti hatóságok által a bináris opciók kapcsán azonosított kockázatok Magyarországon kisebb mértékben jelennek meg. Az ESMA termékintervenciója előtt ezek ugyanis csak két intézménynél voltak elérhetők lakossági ügyfelek számára, s ezeknél mind a forgalom, mind az érintett ügyfélszám rendkívüli alacsony volt.Szem előtt tartva az ESMA véleményét is, amely szerint minden tagállamban az ESMA általi termékintervenció hatásával megegyező vagy annál szigorúbb intézkedést kell bevezetni, az MNB az említett okokra tekintettel jelenleg nem lát indokoltnak ezen termékkörre vonatkozó termékintervenciót. A jegybank ugyanakkor folyamatosan nyomon követi a bináris opciók piacát és indokolt esetben megteszi a szükséges intézkedéseket.A CFD-k magyarországi piaca mind forgalom, mind ügyfélszám tekintetében jelentősen meghaladja a bináris opciók piacának méretét. Az ESMA véleménye szerint a CFD-k esetén is legalább az ESMA általi termékintervenciónak megfelelő vagy annál szigorúbb korlátozó rendelkezéseket kell bevezetni minden tagállamban, amelyek az adott tagállam területén - mind az adott tagállami hatóság által felügyelt intézményekre, mind az abban az országban jelen lévő határon átnyúló szolgáltatókra kiterjedően - egységesen vonatkoznak a CFD-k lakossági ügyfelek részére történő értékesítésére.Az MNB a ma közzétett határozatai révén az általa felügyelt, érintett piaci szereplők vonatkozásában él termékintervenciós intézkedéssel, tekintettel arra, hogy a külföldi illetékes nemzeti felügyeletek termékintervenciós intézkedései az általuk felügyelt intézmények határon átnyúló szolgáltatásaira is kiterjednek. Ily módon a magyar lakossági ügyfelek számára az Európai Unió tagállamainak többségében székhellyel rendelkező intézmények ügyfeleiként is biztosítottak a termékintervenció nyújtotta befektetővédelmi előnyök - olvasható az MNB közleményében.