Teljesen nyílt pénzlenyúlós átverés terjed a neten

A Team JUST nevű kriptopénzes vállalat FOMO3D néven indított egy piramisjátékot, mely szerintük egy "pszichológiai kísérlet, ami a mohóságot vizsgálja." A befektetők ethereumért vásárolhatnak egy kulcsot, ha így tesznek, 30 másodpercet hozzáadnak egy számlálóhoz és megjelenik egy nagy felirat, hogy valaki egy exit scamet követ el, vagyis átveri a befektetőket és le akarja nyúlni a pénzüket. Ha lejár az időzítő, az nyeri meg az összes pénzt, aki utoljára vásárolt kulcsot. Az időzítő 24 óra fölé nem mehet. Jelenleg 8 óra 32 percnél jár és 21706 ethereum gyűlt össze. Akár más piramisjátékos csalásoknál, itt is fizetnek hozamot az új belépők pénzéből.Maga az üzemeltető (elvileg) nem férhet hozzá a pénzhez, ők inkább abból élnek meg, hogy a befolyt vagyontömeg 10%-át elteszik jutalékként.A Team JUST a projekttel az ICO-s piramisjátékokat és exit scameket akarja kiparodizálni és vélhetően azt is be akarják bizonyítani, hogy sokan vannak, akik tudják, hogy át vannak verve és a magas hozam reményében még így is beszállnak egy csalásba. Ilyen csalásokról itt írtunk:Ha netán a cikket olvasva elgondolkodott azon, hogy beszáll a Team JUST scamjébe, tartsa észben, hogy nagy valószínűséggel egy bennfentes viszi majd el az összes pénzt, miután elég nagyra hízott a séma és mindenki más elbukja a pénzét.