Újraindult az OTP Lakástakarék, harmadára eshet idén az LTP-piac

egy 5 éves (1,4-7,0 millió szerződéses összegű) 5%-os befizetésarányos bónusszal,

illetve egy 10 éves (3-15 millió forint szerződéses összegű), 10%-os befizetésarányos bónusszal rendelkező módozattal álltak elő.

A négy-öt évvel ezelőtti szintre, a tavalyi harmadára (100-150 ezer értékesítésre) állhat be a piaci értékesítés a lakás-takarékpénztári szektorban - vélte Ungvári Krisztián.

Fennállásának több mint húsz éve alatt több mint 2 millió ügyfélnek segített a lakás-takarékpénztári rendszer, 2000 milliárd forintnál is többet fizettek ki az ügyfeleknek. Tavaly 400 ezer szerződés született, ami rekordot jelent a lakás-takarékpénztári állami támogatás októberi megszüntetése ellenére. Az állami támogatás nélküli lakás-takarékpénztári rendszer nem ördögtől való, Ausztriában például alig van ilyen, mégis négyszerese (60%) a lakás-takarékpénztári penetráció nyugati szomszédunkban - mondta a társaság sajtótájékoztatóján Ungvári Krisztián, az OTP Lakástakarék főosztályvezetője.Az OTP úgy döntött, hogy két konstrukcióval indítja újra az értékesítést, a korábban népszerű 4, illetve 10 éves konstrukció helyettUtóbbit egy további 5%-os extra bónusszal egészítik ki, ha az LTP megkötését megelőző 3 és azt követő 9 hónapban lakáshitelt is felvesz az ügyfél.A megszüntetett állami támogatást a lakástakarék által fizetett bónusszal "helyettesítik", amennyiben szerződésszerűen fizet az ügyfél, és normál kiutalással szűnik meg a szerződés. A megtakarítási hozam a befizetésarányos bónusszal együtt is csak 0,74-2,10% között van. A lakás-takarékpénztári termékhez járuló hitel kamata egységesen fix 5,99%. A törvény abban nem változott, hogy továbbra is kizárólag lakáscélú megtakarításról van szó, viszont változás, hogy nem szükséges ragaszkodni a havi 20 ezer forintos befizetési maximumhoz egy szerződés (családtag) esetében, ez most 10-50 ezer forint lesz.A termékekről részletesebben laptársunk, a Pénzcentrum írt: Fundamenta vs. OTP Jelenleg közel 600 ezer lakás-takarékpénztári szerződést kezelnek az OTP Lakástakaréknál, a saját lakácskölcsöneik aránya ehhez képest 5% alatti. A Fundamenta és az OTP után az Erste szeretne még visszajönni a piacra, az Aegon már az októberi állami döntés előtt bejelentette értékesítése felfüggesztését.