Pár hónapod maradt, hogy kódot igényelj a cégednek, ha befektetni szeretnél

Hasonló témáról is szó lesz a Portfolio Investment, Wealth and Savings (IWS) konferenciáján. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Mi az a LEI kód?

Magyarországról a piaci szereplők a Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) adatai szerint 2017. év végéig közel 6500 LEI kódot igényeltek, a KELER várakozásai szerint a 2018. év első félévében ugyancsak többezres nagyságrendű új igénylés várható Magyarországról. Összességében az új jogszabályi keretek a kereskedésben részt vevő feleknek biztonságosabb piacot teremtenek, úgy, hogy az értékpapír- és tőkepiaci tranzakciókban részt vevő szereplők újabb csoportjai válnak egyedileg azonosíthatóvá, legyenek bárhol is a világban.A Keler Magyarország központi értéktáraként, a magyar értékpapírok kibocsátásának, az értékpapír-tranzakciók kiegyenlítésének központi háttérintézménye. A Keler a német WM Datenservice partnereként jelenleg közvetítőként vesz részt a LEI kódok kiadásában, azonban a társaság stratégiai célja, hogy a közeljövőben önálló jogú szereplőként nyújtsa a kódkiadásra vonatkozó szolgáltatást, elektronikus felületen végigvihető igénylési és adminisztrációs folyamat biztosításával.Az új kódigénylők számára a KELER Zrt. önálló információs telefonvonalat tart fent, a 06 1-37 37 999-es telefonszámon, ahol naponta 8-16 óra között fogadja az érdeklődők hívását.A LEI kód egy 20 karakterből álló, egyedi nemzetközi azonosító szám, amellyel a piaci szereplők pontosan beazonosíthatóak, bármelyik országban is működnek a világon. A LEI kód alapján a legfontosabb cégadatok, például az adott cég alapításának helye, tulajdonosi struktúrája, nyilvántartásba vételének időpontja is kideríthető.Mónus Attila, a Keler vezérigazgatója rámutatott: a felügyeleti szervek is kiemelten kezelik a LEI kód használatát. Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) a helyi felügyeleteken keresztül sürgeti az érintett piaci szereplőket, hogy mielőbb igényeljenek LEI kódot. A kódkiadás kapcsán a 2018-as év első félévében - tekintettel az igénylések számának jelentős megugrására és így az átfutási idő megnövekedésére - egy 6 hónapos türelmi időszak került bevezetésre, amelynek során a tényleges kódkiadásig az igénylőknek egy igazolással kell rendelkezniük, mely tartalmazza azt, hogy az igénylési dokumentációt az érintett piaci szereplők benyújtották, így a megfelelést teljesítették.Az érintett pénzügyi szolgáltatóknak az első igénylés után évente meg kell újítaniuk a LEI kódjuk érvényességét. Ha azonban nem tartanak rá igényt, akkor is megmarad a LEI kódjuk, de inaktívvá válik, amely később bármikor ismét aktiválható.Inaktív LEI kóddal, illetve nem lezárt igénylési folyamattal, azaz LEI kód hiányában 2018. júliusától a tranzakciós megbízásokat a befektetési szolgáltatók visszautasítják − hívta fel a figyelmet a KELER vezérigazgatója.