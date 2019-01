Nem gondolnád, melyik országokban születik a legtöbb dollármilliomos

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az Egyesült Államok, Kína, Japán és a világ más fejlett gazdaságaiban él a legtöbb dollármilliomos szám szerint, azonban most egy globális felmérésben azt becsülték meg, hogy mely országokban nő a legnagyobbat a dollármilliomosok száma a következő öt évben. 540 ezer milliomost kérdeztek meg világszerte, és figyelembe vették a népességszám várható növekedését, a jelenlegi vagyoneloszlási helyzetet és az ország tőkevonzó képességét is a becslésben.Meglepő országok kerültek a lista élére, Nigéria került a csúcsra, ahol évente 16,3 százalékkal nőhet a dollármilliomosok száma 2023-ig, őket követte Egyiptom (12,5%) és Banglades (11,4%). A lista élére persze olyan országok kerültek, amelyek alacsony bázisról indulnak, a 8,7 millió dollármilliomossal rendelkező USA, vagy az 1,9 millió dollármilliomost számláló Kína nehezebben kerülhetett volna élre.Nigéria és Egyiptom milliomosai az energiaexport körüli bizniszből kerülhetnek ki leginkább, míg Banglades a gyors urbanizációnak és az infrastruktúra-fejlesztéseknek köszönheti gazdagodását. Lengyelország és Kenya meglepő kivételnek számítanak a felmérés készítői, a Wealth-X szakértői szerint, mivel itt relatíve már így is sok dollármilliomos volt.