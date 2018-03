Szép csendben őrült összegeket síbolnak el a szupergazdagok - íme 10 ijesztő eset

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

10. Leona Helmsley - 7,1 millió dollár

A Helmsley-pár. Fotó: AFP / Maria Bastone

9. Lil Wayne - 7,72 millió dollár

Helmsley nyolcmilliárd dolláros vagyont kasszírozott össze New York-i hotelbizniszéből, melyet férjével, Harry Helmsleyvel közösen épített fel, még az Empire State Building is évtizedekig az ő tulajdonukat illette. Helmsley nagyon agresszív üzletpolitikát folytatott és a hétköznapi életben sem éppen emberségességéről volt híres: zsarnokoskodott alkalmazottai felett, a legapróbb hibáért bárkit kirúgott heves káromkodások közepette. Amikor fia meghalt, özvegyét a temetés után kirakta a lakásából. Embertelensége miatt a köztudatban is kiérdemelte a "Gonoszság királynője" becenevet.Helmsley végül zsarolás, csalás és adóelkerülés miatt a '90-as évek végén került bíróság elé, közel két évre börtönbe is küldték. Adóelkerülés miatt ítélték el, mintegy 7,1 millió dollárral tartozott az államnak. Tőle származik az idézet is, hogy "mi nem fizetünk adót. Csak a kisemberek fizetnek adót." Miután kijött, elvesztette ingatlanbirodalmának nagy részét és pár évre rá férjét is. Ezután megváltozott, dollármilliókat adott közhasznú szervezeteknek, a New York-i rendőrségnek, tűzoltóságnak.

Fotó: Shutterstock

8. Michael Oluwasegun Kazeem - 11 millió dollár

Lil Wayne, Grammy-díjas rapper mintegy 7,72 millió dollárnyi adóval tartozott az IRS-nek 2012-ig, még olyan tétel is felmerült tartozásai közt, amit 2002-ben nem szolgált meg. Ekkor megfenyegették, hogy lefoglalják 11,6 millió dollárt érő vízparti kastélyát, az IRS zálogot is helyezett az épületre. Ettől az előadóművész megijedt és inkább befizette hatalmas tartozását.

Fotó: Shutterstock

Kazeem és társai nem éppen hagyományos módon rövidítették meg mintegy 11 millió dollárral az amerikai adóhatóságokat (IRS): ellopták mintegy 259 ezer ember személyes adatait és 19 500 kártya adatait a hatóság rendszeréből, majd ezeket felhasználva mintegy 10 ezer adóvisszatérítést igényeltek. Az IRS az összesen mintegy 91 milliós igénylésből 11 milliót teljesített, mielőtt 2013-ban lebuktak a csalók: egy oregoni lakosnak feltűnt, hogy valaki az ő és a férje nevével igényelte vissza az adót.Kazeem sorsáról 2018 márciusában dönt majd a bíróság, valószínűleg börtön vár majd rá, aztán Nigériába deportálják.