Próbál talpra állni Amerika a tegnapi nagy ütésből

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A kereskedés félidejéhez közeledve a Dow Jones index 230 pontos, majdnem egy százalékos erősödést mutatott. A többi fontosabb mutatóra sem lehet egyelőre panasz, az S&P-500 a hétfői 2,2%-os zuhanás után egyelőre bő fél százalékot javított, akárcsak a Nasdaq.

A jó hangulat elsősorban a hétfői esés korrekciójával magyarázható, a Dow-komponensek közül egyelőre a Boeing vezeti az emelkedést, a cég papírjai több mint négy százalékkal erősödtek. A negatív oldalon az olajipart lehet kiemelni, az ExxonMobil és a Chevron is a vesztesek közé került, ami annak köszönhető, hogy a nyersanyag ára tovább esik, a WTI már majdnem 4%-kal lett olcsóbb, míg a Brent 2,8%-ot veszített.

A mai emelkedés ellenére a december még mindig csúnyán fest a részvénypiacokon, az 1929-32-es nagy válság óta nem volt ilyen gyenge utolsó hónapja az S&P-nek, mint most. A befektetőket továbbra is a kereskedelmi háborús aggodalmak, illetve a gazdaság lassulásával kapcsolatos félelmek mozgatják, emellett figyelik a Fed szerdán esedékes kamatdöntését is.